永豐金前四月大賺85.04億元、EPS 0.69元 兩子公司創同期新高

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
永豐金控。 圖／聯合報系資料照片
永豐金控。 圖／聯合報系資料照片

永豐金控（2890）8日宣布好成績單！受到兩大獲利引擎銀行與證券子公司累計獲利都創下歷年同期新高，永豐金控前四月累計稅後賺85.04億元，年增21.46億元或年成長43％，累計每股EPS 0.69元，高於去年同期的0.53元，再創歷年同期新高。

永豐金控指出，受到今年以來資本市場熱絡，銀行子公司與證券子公司獲利皆創下歷年同期新高。子公司永豐銀前4月稅後大賺65.88億元，年增12.75億元或24%，整體獲利較去年大幅成長，主要受惠於手續費收入動能大幅提升及金融交易相關收益成長。另一子公司永豐金證券同樣因受惠於台股價量齊揚，手續費收益顯著成長，前4月後純益18.02億元，年增7.64億元或成長73.6%。

只是永豐金控4月稅後純益較上月減少8.51億元或月衰退34.4％，永豐金控解釋，主要受到資本市場波動劇烈以及營業天數減少，導致兩大子公司獲利較上月下滑。

永豐銀4月稅後純益13.55億元，月減3.97億元或衰退22.7 %，永豐金控解釋，永豐銀利息淨收益略減主因營業天數較少，手續費淨收益與金融交易操作獲利減少則是受到市場動盪、投資氣氛轉趨保守影響。

永豐金證券4月稅後純益也降至2.74億元，月減3.47億元或衰退55.9%，受到股債波動造成資本利得減少，且交易天數與日均量不若前月，手續費收入亦減所致。

永豐金控 永豐銀

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