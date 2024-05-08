永豐金前四月大賺85.04億元、EPS 0.69元 兩子公司創同期新高
永豐金控（2890）8日宣布好成績單！受到兩大獲利引擎銀行與證券子公司累計獲利都創下歷年同期新高，永豐金控前四月累計稅後賺85.04億元，年增21.46億元或年成長43％，累計每股EPS 0.69元，高於去年同期的0.53元，再創歷年同期新高。
永豐金控指出，受到今年以來資本市場熱絡，銀行子公司與證券子公司獲利皆創下歷年同期新高。子公司永豐銀前4月稅後大賺65.88億元，年增12.75億元或24%，整體獲利較去年大幅成長，主要受惠於手續費收入動能大幅提升及金融交易相關收益成長。另一子公司永豐金證券同樣因受惠於台股價量齊揚，手續費收益顯著成長，前4月後純益18.02億元，年增7.64億元或成長73.6%。
只是永豐金控4月稅後純益較上月減少8.51億元或月衰退34.4％，永豐金控解釋，主要受到資本市場波動劇烈以及營業天數減少，導致兩大子公司獲利較上月下滑。
永豐銀4月稅後純益13.55億元，月減3.97億元或衰退22.7 %，永豐金控解釋，永豐銀利息淨收益略減主因營業天數較少，手續費淨收益與金融交易操作獲利減少則是受到市場動盪、投資氣氛轉趨保守影響。
永豐金證券4月稅後純益也降至2.74億元，月減3.47億元或衰退55.9%，受到股債波動造成資本利得減少，且交易天數與日均量不若前月，手續費收入亦減所致。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言