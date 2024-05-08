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儒鴻4月營收28.69億年增逾1成 估第2季營運比第1季好

中央社／ 台北8日電

成衣廠儒鴻公布4月營收新台幣28.69億元，月增1.68%，年增13.12%。展望後市，儒鴻表示，目前自有產能利用率已超過9成，第2季營運會比第1季好，下半年大型品牌客戶下單狀況可望明顯回溫，整體營運朝正向發展。

儒鴻累計前4月營收105億元，年增16.25%；市況方面，儒鴻指出，第2季進入傳統旺季，訂單表現朝正向發展，自有產能利用率也已超過9成，會逐步拉高外發產能比重，預估第2季營收將優於第1季。

儒鴻指出，上半年通路商、小品牌客戶較有表現，大型品牌客戶隨著庫存逐漸去化，預估下半年明顯回溫並恢復正常水準，目前觀察第3季訂單接單狀況不錯，不會比第2季差，第4季還在接單中；整體來看，下半年營運朝正向發展。

儒鴻 營收

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