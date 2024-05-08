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國賓首季獲利年增6倍 股價漲停鎖死創34年新高

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
國賓大飯店董事長許育瑞。聯合報系資料照
國賓大飯店董事長許育瑞。聯合報系資料照

國賓（2704）7日公布第1季財報，稅後純益達15.75億元，年增率暴衝693%，首季每股純益（EPS）4.29元，每股淨值也大增逾47元。國賓8日股價跳空開高，旋即漲停鎖死至76.6元，創下34年新高，排隊買單超過2萬張。

觀察國賓第1季財報，本業營業毛利1.09億元，營業利益2,361萬元，但稅後淨利卻高達15.75億元，年增將近7倍，法人推測，主要應是受到「金融評價利益等業外」的貢獻，推升單季獲利與淨值數字。

另外國賓昨日公告的首季財報中「歸屬於母公司業主之權益」（淨值）來到372.14億元，以資本額36.69億元換算，每股淨值達101.42元，比去年第4季的53.89元大增47.53元。

由於國賓和其子公司共持有15.15%的士電（1503），而士電在去年第4季股價不到120元，但首季季末股價已突破290元，單季差價逾170元、股價成長逾1.4倍，若僅就國賓本身握有的15%士電股票價值概算，一個季度帳面價值增加逾百億元，讓公司淨值衝高。

另外國賓近期公告已買進中信金（2891）1.1萬張，均價28.1元，低於中信金昨日收盤價36元甚多，短短幾個交易日，獲利已逼近三成。

除了手中持股表現亮麗，國賓的旗下飯店也陸續改建，台北國賓飯店將改建成一棟飯店、兩棟住宅，分別是「台北國賓皇宮酒店」與「國賓皇琚」，據實價登錄，該案每坪最高成交價217.91萬元，目前已揭露44戶，已售超過六成以上，預計2027年完工。高雄國賓飯店則是由大陸建設、國賓大飯店及厚生公司等三方採共同持有與共同銷售模式，以國賓持有土地比重50%最多。

國賓 淨值

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