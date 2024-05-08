重電回神？華城盤中大漲挑戰漲停板 士電重回300元大關

重電股在經歷兩周的休息整理後，8日紛紛回神大漲，華城（1519）盤中大漲超過9%，進逼900元；士電（1503）、亞力（1514）也大漲逾6%，士電重回300元關卡，中興電（1513）漲幅逾3%。大同（2371）也躍上今日成交量第二名，盤中上漲超過4%，重電股的熱度又開始回籠。

重電股今受資金吹捧，華城股價盤中再度拉高，意圖收復900元失土，股價一口氣突破五日、十日和月線；士電也同樣大漲，不過遭遇月線反壓，亞力是在這波重電股休息其中跌幅最重的重電股，兩周就大跌約19%，今也反彈大漲逾6%。

而大同在回測月線後，今股價盤中大漲逾4%，重新站回十日線，昨日也獲外資和自營商共買超逾3,500張，成交量衝上8萬張，位居成交量第二名。

華城3月營收15.57億元，月增93.55%，年增48.44%，創同期新高，稅後純益3.05億元，年增121%，每股純益1.17元，而去年第一季只賺0.79元，等同一個月賺贏一季。華城是國內唯一可做500kv大型變壓器的廠商，因此大幅受惠美國兆元基建計畫，加上台電強韌電網計畫挹注，近兩年來幾乎每個月的營收都創同期新高。

法人報告指出，截至今年2月，台灣出口美國變壓器已經達3,041萬美元，創新高，顯見北美市場需求不斷攀升，華城表示，現階段在手訂單滿載，能見度到2025年，已經開始接2026年訂單，預計今年產能可提高三至四成，至於外銷比重則有望擴大至四成以上。