國產營收／4月18億、年增4.1% 國內前四月創新高

國產（2504）8日宣布，集團繼年初旺季時創下史上最高營收紀錄後，緊接著4月的營運依然表現不俗，國內營收維持高檔的15.44億元，年增達9.57％，累計前四月國內營收為60.52億元，創下史上同期新高紀錄，集團營收4月也來到18.07億元，年增4.11％。

AI熱掀起之後一發不可收拾，不僅先進研發快馬加鞭，承接研發後的建廠風潮，也一波接一波的在全台各地展開。台積電等世界科技大廠持續擴大佈局，在林口、新竹、苗栗、台中、嘉義、台南以及高雄等地，此刻正上演擴建廠營建風潮，展現深耕台灣的決心。而國產建材實業擁有碳足跡認證等高端混凝土研發優勢，以及科技行控與協同作業的高供應力，協助眾多科技大廠在桃竹苗大矽谷、中科大肚山科技廊道、以及高雄半導體S廊道等園區快速建廠，也打造出一座座具有制震能力的國際級科技美建築。

因此，國產建材實業集團4月營運，受惠於上述大建設持續不斷，雖然已過農曆年前後的傳統旺季，但是營運達成率將近100％，營收維持穩健高檔，國內本業營收達到15.44億元，與去年同期14.09億元相較，年增達9.57％；1-4月國內累計營收更創下60.52億元，為史上同期最高的營收紀錄。集團營收也在國內本業帶旺、加上「擇優出貨」策略持續深化發酵，創下18.07億元的高檔營收，較去年同期的17.36億元，年增達4.11％，1-4月集團累計營收為69.56億元，較去年同期的67.66億元，年增2.81％，呈現穩健有力的營運態勢。