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中華車第1季 EPS 2.29元 裕日車2元

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

裕隆集團旗下兩大汽車公司中華車（2204）、裕日車，在新車銷售帶動下，第1季財報都繳出好成績，中華車首季稅後純益12.5億元，每股純益（EPS）2.29元，本業獲利躍進；裕日車5.99億元，每股純益2元，年增逾五成。

法人指出，裕隆在子公司營業利益成長推動下，首季財報也被看好，預期即將發布的裕隆首季財報，也有望報佳音。

中華車與裕日車都在昨（7）日召開董事會通過第1季財報，裕日車方面，今年第1季稅後純益5.99億元，年增55.6%。

裕日車的營業利益2.76億元較去年同期的1.45億元大幅成長九成，另外來自大陸轉投資的權益法認列收益也較去年成長，今年整體可望較去年成長。

中華車第1季稅後純益12.52億元，雖然年減15.4%，主要是新安東京產險在前一年提列因防疫險造成的損失，在去年第1季迴轉利益達3.43億元，推升單季EPS 達到2.71元。

扣除迴轉利益部分，中華車的營業利益較去年同期成長超過2億元，顯示本業獲利持續成長。

中華車與裕日車都是裕隆的重要轉投資事業，裕隆將於9日召開董事會公布第1季財報，在轉投資事業的挹注下，可望有樂觀表現。

中華車的營業利益持續成長，其中MG新車銷售強勁是重要因素，近期並將再發展MG的全新電動車款，使MG與中華車的產品線更加完整。

中華車 裕日車 裕隆集團

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