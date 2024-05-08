快訊

颱風？吳德榮：下周有熱帶擾動發展跡象 注意「劇烈天氣」

總統特赦效力僅及於有罪確定案件 陳水扁未審結四案不在範圍內

蘋果iPad Pro、iPad Air 6新舊價格比一比！最貴漲6500元 這款竟便宜1500元

葡萄王寫最旺4月

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

葡萄王（1707）昨（7）日公布4月合併營收9.2億元，創歷年同期新高，年增16.8%；累計今年前四月合併營收32.7億元，年增8.6%。

葡萄王三大事業體中，上海葡萄王4月營收三位數成長；子公司葡眾業績雙位數成長。台灣葡萄王4月營收年減13.53%，但是下半年ODM/OEM新產線將開始出貨，勢必為營運添新動能，三大事業體聯手攀營收高峰勢在必行。

葡萄王說明，葡眾4月營收年增14.03%，累計今年前四月創同期新高，年增3.53%。目前正值產業旺季，對比往年今年衝聘會員累計人數激增，此波熱潮有望推升營收站上新高點。

上海葡萄王亮眼的業績表現，主要來自團隊策略性地拓展業務，創造4月營收年增123.8%好成績，累計今年前四月業績較去年同期成長94.55%。

台灣葡萄王4月營收年減13.53%，主要因國內代工生產排程延遲、自有品牌去年藥妝通路易得纖上架高基期條件，加上機能性飲品調價造成出貨集中於3月等因素影響營收表現。

台灣葡萄王來自國外益生菌顆粒條包成品代工交貨及葡萄王自有原料─乳酸菌及菇菌類業績訂單大幅成長，目前成品代工訂單已排到第3季。

營收 葡萄王

延伸閱讀

大山營收／台電標案及銅價上漲助攻 4月5.78億元、年增86％

致伸營收／4月50.3億元、月增年減 下半年推 AI PC 可望刺激需求

台塑營收／4月166.6億元、月減年增 部分訂單延至5月

緯軟營收／4月再寫歷史新高記錄 展望後市持續穩健向上

相關新聞

台塑四寶迎春燕 營收增溫…台化、南亞年月雙成長

台塑四寶昨（7）日公布4月營收合計1,214.03億元，月減4.3%、年增9.2%；前四月合計4,832.79億元，年減...

需求點火 台塑四寶本季會更好

展望第2季，台塑四寶皆表示，第2季表現將可優於第1季，尤其以台塑、南亞最篤定。台塑預期，5及6月營業額均可高於4月；南亞...

中華車第1季 EPS 2.29元 裕日車2元

裕隆集團旗下兩大汽車公司中華車（2204）、裕日車，在新車銷售帶動下，第1季財報都繳出好成績，中華車首季稅後純益12.5...

生達第1季 EPS 1.41元 業內外皆美

生達（1720）、東洋兩藥廠昨（7）日公布今年第1季財報，生達稅後純益2.53億元，年增19.9%，每股稅後純益（EPS...

櫻花第1季 EPS 1.63元

台灣櫻花（9911）昨（7）日公布第1季財報，合併營收24.15億元、年增24.3%，營業利益4.01億元、年增54.9...

葡萄王寫最旺4月

葡萄王（1707）昨（7）日公布4月合併營收9.2億元，創歷年同期新高，年增16.8%；累計今年前四月合併營收32.7億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。