葡萄王寫最旺4月
葡萄王（1707）昨（7）日公布4月合併營收9.2億元，創歷年同期新高，年增16.8%；累計今年前四月合併營收32.7億元，年增8.6%。
葡萄王三大事業體中，上海葡萄王4月營收三位數成長；子公司葡眾業績雙位數成長。台灣葡萄王4月營收年減13.53%，但是下半年ODM/OEM新產線將開始出貨，勢必為營運添新動能，三大事業體聯手攀營收高峰勢在必行。
葡萄王說明，葡眾4月營收年增14.03%，累計今年前四月創同期新高，年增3.53%。目前正值產業旺季，對比往年今年衝聘會員累計人數激增，此波熱潮有望推升營收站上新高點。
上海葡萄王亮眼的業績表現，主要來自團隊策略性地拓展業務，創造4月營收年增123.8%好成績，累計今年前四月業績較去年同期成長94.55%。
台灣葡萄王4月營收年減13.53%，主要因國內代工生產排程延遲、自有品牌去年藥妝通路易得纖上架高基期條件，加上機能性飲品調價造成出貨集中於3月等因素影響營收表現。
台灣葡萄王來自國外益生菌顆粒條包成品代工交貨及葡萄王自有原料─乳酸菌及菇菌類業績訂單大幅成長，目前成品代工訂單已排到第3季。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言