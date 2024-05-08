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復盛上季 EPS 7.01元 鉅明1.45元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

高爾夫球具代工三雄昨（7）日公布第1季財報，復盛應用（6670）單季獲利9.3億元、年增30.9%，每股純益為7.01元；大田首季獲利0.98億元、年減0.6%，每股純益為1.17元；鉅明單季獲利0.74億元、年增31.3%，每股純益1.45元。

據了解，每年的第1季一向是高爾夫球具代工業的出貨旺季，在品牌客戶普遍啟動新款式產品鋪貨動作的加持下，各代工廠均有不錯營運表現。

以龍頭復盛應用來看，上季稅後純益達9.3億元，相較去年同期的7.1億元，成長30.9%，每股純益為7.01元。復盛應用昨日上漲7元，收在279元。

大田部分，第1季稅後純益0.98億元，比去年同期的0.99億元衰退0.6%，每股純益為1.17元。鉅明部分，單季獲利0.74億元，比去年同期的0.56億元成長31.3%，每股純益1.45元。

展望營運前景，復盛應用方面，法人認為，第2季可望有淡季不淡的出貨水準，力拚比去年同期有兩位數的成長幅度；跨入下半年，主力客戶將自第3季開始啟動新一波新款式產品鋪貨，營運增溫可期，預期第4季進一步重返營運高峰。

鉅明方面，主力客戶TaylorMade在今年1月初舉辦新款式產品發表會後透過各通路上架銷售，目前獲得市場好評，看好後市下，鉅明獲追加訂單，新品出貨時程排到4月，可延續營運旺季水準，至於五、六月份的預訂出貨數量也有望比去年同期好。

至於大田旗下美系品牌客戶先前所遞延的新開發案正逐步完成下單、排入生產等前置作業，開始量產；同時，日系品牌客戶新款式產品訂單也有所回溫。

每股純益 高爾夫

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