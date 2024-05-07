快訊

蔡政府「最久政務官」傳將退休離開公職 友人：沒有官職更能說建言

桃園爆校園霸凌！女高中生被連甩巴掌、剪髮 校方曝原因：持續輔導當事人

百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光

大山營收／台電標案及銅價上漲助攻 4月5.78億元、年增86％

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
電線電纜示意圖，非該公司廠區。記者朱曼寧／攝影
電線電纜示意圖，非該公司廠區。記者朱曼寧／攝影

台電強韌電網計畫、銅價上漲發威。線纜廠大山（1615）7日公告，4月營收5.78億元，年增86.59%；累計今年前4月營收18.8億元，年增36.55%，單月創歷史次高紀錄、前4月營收創歷史同期新高。

大山目前在手訂單滿檔，4月營收繳出亮眼成績，僅次於2021年4月營收8.85億元，而2021年4、5月因有子公司昕邑建設「鳥語花香」先建後售案完工認列，推升當時營收，因此若以本業來看，大山今年4月營收為歷史高點。

大山為中南部老牌線纜廠，過去相當低調，默默耕耘台電及國內各項建設商機，近年積極拓展業務，看準北台灣建設案量大，向上布局，目前桃園營業所已經開始運營，並以低壓電力電纜為行銷國內營建市場並加強擴展北區銷售市場，中高壓電力電纜銷售各國營機關。

大山日前董事會決議配發每股現金股利1.44元、股票股利1.44元，股利合計配發額度寫下歷史新高紀錄，其中每股現金股息接近歷年高點，股票股利則是創下歷史新高。因股利發放政策暫居線纜業中的冠軍，引起市場關注，今日開盤漲停鎖死，收65.4元。

除了線纜本業外，大山亦積極拓展營建事業，大山指出，子公司昕邑建設目前正著手規劃新建案，基地面積約800坪，位在三榮路上，鄰近台中高鐵站，預計最快明年就會動工。

此前，大山已經在同一路段，即台中高鐵站附近，推出「昕邑鳥語花香」建案，甫推出即受到關注，僅3月即告售罄，也引爆了當地新案話題，且該案完銷後，在市場上幾乎無釋出個別戶，顯見深受自住客買單，也締造了線纜業者跨入本土房地、營建業的指標案例。

營收 股利

延伸閱讀

台電螺絲鬆了？龍潭停電因開關故障…藍綠議員猛批

台電上午桃園誓師…下午蘆竹大停電後 再傳龍潭2389戶停電

桃園多次停電 台電調4區40人支援巡檢1個月

台電才說要挽回民心…桃園下午又停電！蘆竹上萬戶受影響

相關新聞

高爾夫球具代工三雄首季財報出爐 龍頭復盛應用獲利9.3億元、年增30%

高爾夫球具代工三雄7日公布第1季財報，復盛應用（6670）單季獲利9.3億元、年增30.9%，每股純益為7.01元；大田...

大山營收／台電標案及銅價上漲助攻 4月5.78億元、年增86％

台電強韌電網計畫、銅價上漲發威。線纜廠大山（1615）7日公告，4月營收5.78億元，年增86.59%；累計今年前4月營...

台化營收／4月321.47億元、年月雙增 銷售價量均呈成長

台化（1326）7日公告4月營收321.47億元，月增6.88%、年增26.0%；累計前四月營收1,160.88億元，年...

櫻花財報／首季營收獲利雙創高 廚衛電及整體廚房銷售超預期

台灣櫻花（9911）7日公告第1季合併財報，合併營收24.15億元、年增24.3%，營業利益4.01億元、年增54.9%...

東陽財報／第1季 EPS 1.98元 再購入土地準備擴廠

東陽（1319）繼去年以5.95億元購入台南安南科工區16,129.56平方公尺(約4,879.19坪)後，今日再公告申...

玉山金法說會／首季財富管理創高 前四月賺80億創歷年同期最佳

玉山金控（2884）7日召開法人說明會，公布2024年第一季營運概況。自結淨收益174.9億元，稅後純益成長3.4%達6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。