大山營收／台電標案及銅價上漲助攻 4月5.78億元、年增86％

台電強韌電網計畫、銅價上漲發威。線纜廠大山（1615）7日公告，4月營收5.78億元，年增86.59%；累計今年前4月營收18.8億元，年增36.55%，單月創歷史次高紀錄、前4月營收創歷史同期新高。

大山目前在手訂單滿檔，4月營收繳出亮眼成績，僅次於2021年4月營收8.85億元，而2021年4、5月因有子公司昕邑建設「鳥語花香」先建後售案完工認列，推升當時營收，因此若以本業來看，大山今年4月營收為歷史高點。

大山為中南部老牌線纜廠，過去相當低調，默默耕耘台電及國內各項建設商機，近年積極拓展業務，看準北台灣建設案量大，向上布局，目前桃園營業所已經開始運營，並以低壓電力電纜為行銷國內營建市場並加強擴展北區銷售市場，中高壓電力電纜銷售各國營機關。

大山日前董事會決議配發每股現金股利1.44元、股票股利1.44元，股利合計配發額度寫下歷史新高紀錄，其中每股現金股息接近歷年高點，股票股利則是創下歷史新高。因股利發放政策暫居線纜業中的冠軍，引起市場關注，今日開盤漲停鎖死，收65.4元。

除了線纜本業外，大山亦積極拓展營建事業，大山指出，子公司昕邑建設目前正著手規劃新建案，基地面積約800坪，位在三榮路上，鄰近台中高鐵站，預計最快明年就會動工。

此前，大山已經在同一路段，即台中高鐵站附近，推出「昕邑鳥語花香」建案，甫推出即受到關注，僅3月即告售罄，也引爆了當地新案話題，且該案完銷後，在市場上幾乎無釋出個別戶，顯見深受自住客買單，也締造了線纜業者跨入本土房地、營建業的指標案例。