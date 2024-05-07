泰博財報／首季好威！業外股票大賺 單季 EPS 4.24元

泰博（4736）7日公告首季財報，第1季營收10.78億元，年減29.79%，營業利益1.25億元，年減69.7%，不過，因業外豐收，使得歸屬於母公司業主淨利4.04億元，年增1.76%，單季每股純益4.24元，創近六季以來新高。

泰博表示，首季營收衰退主要因去年同期新冠疫情大流行，使得新冠抗原快篩大量出貨，墊高營運基期，今年已逐漸回到疫情前的生活型態，少了快篩的挹注，造成營收下滑，產品組合則影響本業獲利表現。不過，業外因反應美元升值，產生逾億元的匯兌收益，同時因公司以閒置資金投資上市櫃股票，案公允價值認列也有逾億元的貢獻，使得整體業外貢獻逼近3億元，並提升整體首季財報表現。

從泰博去年第4季的財報來看，泰博投資上市櫃公司的標的相當多元，有超過20檔持股，電子股除了護國神山台積電之外，還持有台達電、佳世達、廣達、和碩等，另在航空股也有著墨，包括華航、長榮航。而生技產業則有生達、永信等。

法人表示，泰博首季持續因新冠快篩需求不如去年同期而造成營收下滑，但預期衰退幅度將持續收斂，另一方面，泰博在新冠肺炎相關檢測需求放緩後，需找到下一個明星產品才有機會讓營收重返榮耀，目前看來較具發展潛力的新品包括連續血糖監測儀與智慧戒指生理監測系統。

其中，連續血糖監測儀無需手指採血，可自動傳輸數據且容易確認數據，產品取證預計落在2024年年底到2025年年初，短期無法貢獻營收。智慧戒指生理監測系統今年可望推出，主要是利用專業醫療級睡眠品質及呼吸中止風險分析系統，開發一般消費型產品，建構重大疾病前期指標的生理數據庫，終極目標是開發可提前監控突發型重大疾病的個人用醫療產品。

泰博也布局再生醫學及醫美產品，以膠原蛋白為核心，開發包含再生醫學、醫美及組織修復重建的相關醫療產品。同時發展醫療級保養品市場，結合全台超過2000間線下通路優勢，拓展自有美容保養品牌，以增添營運新動能，