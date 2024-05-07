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台塑化營收／4月507.16億元、月減年增

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
台塑化（6505）7日公告4月營收507.16億元，月減12%、年增5.5%，累計前四月營收2,219.13億元，年減4.6%。本報系資料庫
台塑化（6505）7日公告4月營收507.16億元，月減12%、年增5.5%，累計前四月營收2,219.13億元，年減4.6%。本報系資料庫

台塑化（6505）7日公告4月營收507.16億元，月減12%、年增5.5%，累計前四月營收2,219.13億元，年減4.6%。公司表示，月減原因主要是銷售量差減少，年增則因銷售量、銷售價都較去年同期增加。

台塑化指出，4月營收507.16億元，比3月減少69.18億元、減幅12.0%，銷售量差減少79.4億元，銷售價差增加10.2億元。其中，煉油事業營業額月減14.8%，烯烴事業營業額月減4.3%。

煉油事業在售量方面，4月原油煉製量9,786千桶（326千桶/日，30天），比3月原油煉製量11,807千桶（381千桶/日，31天）減少2,021千桶，主要係常壓蒸餾單元、重油加氫脫硫單元及重油媒裂單元各一套執行定檢所致；4月產品總銷售量10,754千桶，比3月13,704千桶減少2,950千桶。

售價方面，4月杜拜原油89.2美元/桶，比3月上漲5.0美元/桶，但受外銷油品對原油價差比3月減少、化學品價差疲弱，以及內銷汽、柴油配合國內物價平穩機制之吸收金額比3月增加影響，4月產品平均售價僅比3月增加1.6美元/桶。

烯烴事業部分，售量方面，4月乙烯產量14.0萬噸（產能利用率53%，30天），比3月產量14.3萬噸（產能利用率52%，31天）減少0.3萬噸，產品總銷售量34.5萬噸，比3月36.5萬噸減少2.0萬噸。售價方面，4月全產品平均售價比3月增加3美元/噸，主要係丁二烯受供給吃緊影響，平均售價比3月增加44美元/噸，但乙烯與丙烯受市場供給寬鬆影響，平均售價比3月分別減少5美元/噸及6美元/噸。另裂解汽油平均售價比3月增加10美元/噸。

台塑化 營收

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