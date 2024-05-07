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台塑營收／4月166.6億元、月減年增 部分訂單延至5月

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
圖為台塑企業「台北企業總部園區」。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
圖為台塑企業「台北企業總部園區」。聯合報系資料照／記者林俊良攝影

台塑（1301）7日公告4月營收166.6億元，月減5.65%、年增2.8%；累計前四月營收647.69億元，年減5.3%。公司表示，月減主要是銷售量差減少，年增主要是因銷售量增加。

台塑表示，由於印度4月適逢大選期間（4/19~6/1），部分政府基礎建設暫緩執行，PVC需求減少，加上液鹼及EVA配合客戶船期安排，4月部分訂單延至5月交運，因此，4月PVC、液鹼及EVA銷售量，合計比3月減少4.9萬噸。

又，去年4月中國大陸PP終端需求不佳，今年因大陸推動家電及汽車以舊換新，PP需求增加，加上本公司AE通過印度標準局（BIS）認證，增加印度市場銷售，因此，4月PP及AE銷售量，合計比去年同期增加3.3萬噸。

但在銷售價差部分，去年以來液鹼及EVA大陸分別新增產能210萬乾噸及55萬噸，供給增加，加上美歐持續升息對抗通膨，影響終端需求及市場行情，因此，2024年4月液鹼及EVA平均價格比去年同期下跌，幅度介於14~24%。

印度 營收

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