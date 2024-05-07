櫻花財報／首季營收獲利雙創高 廚衛電及整體廚房銷售超預期

台灣櫻花（9911）7日公告第1季合併財報，合併營收24.15億元、年增24.3%，營業利益4.01億元、年增54.9%，稅後淨利3.53億元、年增62.9%，每股稅後純益1.63元，第1季營收及獲利雙創同期新高。

台灣櫻花總經理李惠恂表示，節能補助促進高毛利智能及節能產品的銷售增長，再加上近期房地產復甦，帶動整體廚房在新購市場的強勁需求，換購與新購需求雙助攻下，使得廚衛電及整體廚房兩大核心事業體銷售超預期，合併營收年增率達24.3%，再次創下歷史新高。

台灣櫻花持續推動產品升級，更致力於研發節能的廚衛電產品，以促進住宅能源使用效率的提升，朝國家2050淨零排放的目標前進。今年以來，更推出多系列的節能瓦斯爐，在第1季便取得了超過50%的成長；

另外一項節能產品數位熱水器銷售增長也接近25%，佔整體熱水器銷量超過57%。在政府實施「瓦斯器具產品節能補助」的帶動下，兩項瓦斯燃氣節能主力產品的成長超乎預期，實現了市場換購的效果。

李惠恂預估，這次換購帶動的銷售增長，有望延續至第2季。未來，櫻花將繼續朝著ESG(環境、社會、公司治理)的方向前進，積極投入環保、社會責任等領域，實現永續發展的目標努力不懈。

此外，受惠於建案交屋熱潮，整體廚房大量出貨，直接帶動業績成長60%，推估全年有望挑戰雙位數成長。除了既有已簽約建案，再加上房地產復甦激勵329檔期推案量再創新高，建案接單大幅成長，整體廚房能見度達2至3年。

法人推估，台灣櫻花在兩大核心事業穩定成長及新產品、新事業的佈局拓展之下，全年度營收及獲利可望再創高峰。