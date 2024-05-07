玉山金法說會／首季財富管理創高 前四月賺80億創歷年同期最佳

玉山金控（2884）7日召開法人說明會，公布2024年第一季營運概況。自結淨收益174.9億元，稅後純益成長3.4%達62.5億元，為歷年單季最高紀錄。金控每股稅後盈餘(EPS) 0.4元、股東權益報酬率(ROE) 10.38%、資產報酬率(ROA) 0.68%。玉山銀行稅後淨利56.4億元，成長2.6%，證券淨利4.6億元、創投淨利2.4億元，各子公司獲利能力良好。今日玉山金控公布4月獲利17.5億元，累計稅後純益80億元，較去年同期增加5.40%，創歷年同期最高。

本季淨手續費收入62.4億元為單季新高，年增26.2%，其中財富管理淨手續費收入29.8億元同創單季新高，成長34.7%，共同基金、保險、債券等金融產品分別成長67.1%、9.9%、28.8%，玉山全面升級理財快易通，運用科技打造數位理財新體驗。前三月信用卡淨手續費收入17.6億元，年成長7.1%，簽帳金額1,302億元，為歷年同期新高，年成長8.7%。玉山星宇航空聯名卡、熊本熊聯名卡及攜手日本PayPay綁定玉山Wallet，滿足顧客海外旅遊支付需求。此外，繳稅季推出「金彩稅月」活動，使用玉山信用卡繳納綜所稅，獲得顧客正面回響。

玉山穩健發展存、放款業務，前三月淨利息收入較去年同期成長18.0%。受惠於台灣經濟穩健發展，AI及半導體相關產業需求大增，出口及內需動能強勁，總放款年成長9.5%，企業放款及個人放款分別成長8.6%、10.5%，尤其中小企業放款動能佳，年成長11.8%；持續深化永續責任授信，永續連結貸款餘額突破600億元。資產品質方面，逾期放款比率(NPL)為0.16%，備抵呆帳覆蓋率770.96%，展現優異的風險管理能力。

玉山海外經營有成，首季海外分、子行獲利成長10.2%，合計貢獻銀行淨利34.8%，獲利能力及風險管理良好。玉山擴大海外服務網絡，多倫多分行已經獲金管會同意向加拿大主管機關申請設立；馬來西亞吉隆坡代表人辦事處預計下半年開幕；此外，並規劃申設熊本出張所(支行)，搭配福岡分行就近服務台積電及台商供應鏈。

玉山新一代「e指申請平台」，顧客只需填寫一次資料即可同時申請開戶、信貸、證券等七項服務，並領先同業取得數位及電子支付帳戶開戶服務碳足跡認證，提升金融體驗同時減少碳排，更於今年發行國內首檔將資金用於生物多樣性之永續債券，持續推動永續投資。玉山透過數位、永續金融提升營運韌性，發揮正面影響力，打造永續未來。

玉山表示，綜合績效再獲國際媒體最高肯定，國際知名的全球金融《Global Finance》評選玉山為2024年「台灣最佳銀行」，肯定獲利快速成長、完善海外布局，已經成為亞太地區相當具競爭力的區域銀行；連續四度榮獲財經雜誌富比士《Forbes》「全球最佳銀行」台灣銀行業第一名，在調查中獲得最多受訪者推薦，是顧客心目中最信任的銀行；再度榮獲《遠見雜誌》ESG企業永續獎「綜合績效-金融保險業」首獎，並且第九度榮獲公司治理評鑑前5%佳績。展望2024年，玉山將持續深化海外據點串聯，聚焦高資產顧客經營，並擴大永續金融的影響力，為股東、員工、顧客及這片土地，創造更大的價值。