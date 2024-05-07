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葡萄王營收／4月9.2億創高、年增16.89% 前四月年增8.68%

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
圖為葡萄王公司。圖／聯合報系資料照片
圖為葡萄王公司。圖／聯合報系資料照片

葡萄王（1707）7日公布4月合併營收9.2億元，創歷年同期新高，年增16.89%；累計今年前四月合併營收32.7億元，年增8.68%。三大事業體中，上海葡萄王4月營收三位數成長；子公司葡眾業績雙位數成長。台灣葡萄王4月營收年減13.53%，但是下半年ODM/OEM新產線將開始出貨，勢必為營運添新動能，三大事業體聯手攀營收高峰勢在必行。

葡萄王說明，葡眾4月營收年增14.03%，累計今年前四月創同期新高，年增3.53%。目前正值產業旺季，對比往年今年衝聘會員累計人數激增，此波熱潮有望推升營收站上新高點。

上海葡萄王亮眼的業績表現，主要來自團隊策略性地拓展業務，創造4月營收年增123.8%好成績，累計今年前四月業績較去年同期成長94.55%。團隊指出，目前在代工、自有品牌、通路布局等多元發展下，整體業績穩定成長。代工業務部份，近日著手籌備大型展會借以開發新客戶；自有品牌-大陸版康貝特能量飲料與藥食同源漢方飲品，雙雙規劃5月份於連鎖便利店及區域型醫藥超市上架銷售。整體的業績展望，將維持穩定增長趨勢。

台灣葡萄王4月營收年減13.53%，主要因國內代工生產排程延遲、自有品牌去年藥妝通路易得纖上架高基期條件，加上機能性飲品調價造成出貨集中於3月等因素影響營收表現。但隨著新品康貝特200P EX上架，拉升出貨量且帶動實銷業績成長，搭配母親節保健行銷活動與夏季飲料旺季檔期，勢必會帶動新一波銷售能量。

此外，台灣葡萄王來自國外益生菌顆粒條包成品代工交貨及葡萄王自有原料-乳酸菌及菇菌類業績訂單大幅成長，目前成品代工訂單已排到第3季，包含今年投產的軟膠囊產線，已收到葉黃素及魚油需求，同時也陸續研發新的膠囊配方，以增加軟膠囊產線接單多元性。值得一提，龍潭生物科技研究所二期ODM/OEM新產線，也預計在下半年開始出貨，後續整體營收動能看旺。

營收 葡萄王

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