雅茗財報／首季 EPS 3.69元創歷史新高 本業轉盈

雅茗-KY（2726）營運走出谷底，受處分大陸事業70%股權獲利入帳挹注，今年首季營運轉盈，單季營收1.29億元，年減28.02%，稅後淨利9,555萬元，較去年同期由虧轉盈，每股盈餘（EPS）3.69元，為今年營運動能持續增長奠基。

雅茗-KY走出連續三年虧損陰霾，今年訂下五大成長支柱為營運添柴火。雅茗表示，大陸事業分拆轉型後，未來以授權模式重新出發，同時持續深耕美國市場及海外市場，快樂檸檬Happy Lemon品牌並以「全球茶飲最佳創業平台」新定位再前進，集團並將持續積極尋找併購目標擴大集團營運範疇與規模，打造疫後新氣象，力拚全年穩定獲利。

雅茗-KY今年邀請曾任皇冠集團總經理的江錫毅出總經理，期能借重其跨國企業管理與國際營運發展實務經驗，帶領雅茗集團開拓新局，而雅茗新經營團隊今年也定下餐飲科技、多元渠道、品牌營銷、全球供應鏈、投資併購等五大未來增長支柱。

在餐飲科技方面，通過數位化AI賦能，實現大規模客製化，提升消費體驗與品牌忠誠，並打造一站式智能飲品解決方案，在全球缺工缺料的大環境下，快樂檸檬新智能化門店，除了有新品牌IP及視覺外，更將導入AI＋智能化茶飲設備，以提升單店營運效能，打造差異化競爭力。 目前已有許多國家代理商有興趣引進新型AI＋智能化茶飲設備，讓餐飲科技化、科技餐飲化。

雅茗指出，不斷拓展多元商業渠道，則能增長品牌聲量與銷量，最重要唯有強大的快樂檸檬品牌力才能打造「全球茶飲最佳創業平台」。近期快樂檸檬已領先同業將進駐美國拉斯維加斯T-Mobile Arena運動/演唱會場館設立直營門市，並將成為T-Mobile Arena重要的合作夥伴，有助於提高全美品牌知名度及加盟業務推廣。

雅茗表示，今年三大成長碁石，在主要成長碁石的茶飲本業上將會擴大「快樂檸檬」品牌在全球市場佈局，以多元商業渠道模式加快展店速度，創造「成長碁石」。此外也會持續佈建全球供應鏈平台，強化「營運碁石」，同時也要發展餐飲合盟平台，投資併購，協助海外事業發展，擴大「合盟碁石」，在三大碁石支撐下，相信未來營運將重回正軌。