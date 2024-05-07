南港4月營收年增27％ 營運回溫
南港（2101）公布4月營收7.5億元，年增27.22％；累計今年前四月營收27.24億元，年增18.32％。隨著積極開發新客戶，南港因輸美反傾銷稅受到的重創已逐漸好轉。
南港指出，雖然銷美因為反傾銷稅受到影響，原本計畫尋求泰國廠商為南港代工，也因價格不確定而放棄，但公司積極開發新客戶，在歐洲、日本、大洋洲都已找到新客戶，慢慢補上美國市場，而台灣的內銷比重也持續拉高，業績已明顯提升，南港將持續朝此方向發展，改善營運。
南港4月召開股東臨時會全面改選董事，主要是2021年底南港名譽董事長林學圃驟逝後，國揚集團總裁侯西峰買股相挺進入南港董事會，當時約取近得近12%南港股權，此次股臨會全面改選董事後，全數為詮曄投資代表人，也對外宣示國揚侯家勢力退出，南港公司派獨家主導公司，因此南港的經營結構愈趨穩定。
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