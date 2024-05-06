東哥第1季 EPS 6.08元 市占喊衝

豪華遊艇製造商東哥（8478）昨（6）日公布第1季財報，單季獲利5.35億元、年減13%，每股純益6.08元。該公司表示，正啟動相關發展策略，包含有新廠房建置、推出新系列船款並已有新訂單斬獲等，將可進一步擴大市占率。

東哥指出，上一季合併營收為18.2億元、較去年同期的15.87億元，成長15%；但因產業營運特性，生產成本調漲的遞延效應，加上疫後船展及船主相關活動回歸正常規模，以及增加新船型推廣活動，以致獲利略減。

依該公司公布數據，第1季稅後純益達5.35億元，較去年同期的6.16億元減少13%，獲利率維持在三成左右區間，每股純益為6.08元。東哥昨日上漲12元，收在395元。

該公司並指出，全球遊艇市場消費行為已回歸疫情前模式，不同定位的遊艇面對的供需情況及消費者消費模式有顯著差異，越大呎型的高端奢侈品消費韌性越為強勁。

對此，東哥正啟動相關發展策略，首先是即將打造第三組裝工廠，提供未來呎型擴增的內部產能供給，預計2025年底投產，將可提升50%產能。據了解，截至目前為止，現有訂單交期排程已由先前的2025年進一步推進到2026年。

因應未來市場成長趨勢，該公司早已著手開發新系列、更大尺寸的產品，新推出的「PURO」系列40公尺船款才開模即已成功擄獲客人青睞，簽訂零售價約10億元的新船訂單，預計二年後交船。

此外，考量投資、生產時間等效益評估，東哥亦規畫與歐洲遊艇製造商進行策略聯盟，透過合作夥伴代工生產自有品牌「OA」遊艇，使產品朝向更大呎型、更多元設計的趨勢發展，滿足不同船主需求，更進一步擴大OA市占率。預計2025至2026年間，將有第一艘45公尺以上遊艇產出。

除了發展核心業務外，該公司並著眼遊艇維修服務及碼頭經營，期望未來透過併購進行垂直整合，從高奢精品遊艇，擴大提供客戶廣泛且精緻服務，提升用船體驗，強化客戶黏著度，全面推升品牌形象及船主口碑，打造更全面、更具競爭力的營運模式。