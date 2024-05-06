榮成前四月每股賺0.05元

榮成（1909）昨（6）日公告4月自結數，營收41.91億元，雖年減0.04%，仍創今年以來新高，本業營業利益8,205萬元，稅前盈餘1,125萬元；累計前四月營收149.93億元，年減0.25%，營業利益2.34億元，前四月稅前盈餘7,012萬元，每股稅前盈餘0.05元，去年同期則為虧損。

法人表示，2024年台灣工紙市況穩定復甦，大廠保持獲利，不過，榮成有八成營收在大陸，大陸工紙上半年處於淡季，4月工紙因大廠春節後生產恢復，停機不多，市場呈現量穩價跌情況，工紙價格小幅走低，主要原料廢紙呈先漲後跌趨勢，導致上半月紙企利潤收窄，影響4月整體獲利表現。

從宏觀經濟來看，大陸4月份製造業PMI為50.4%，已連續兩個月位於擴張區間，製造業繼續保持恢復發展態勢，第1季消費零售總額同比增長4.7%，出口累計出口額同比增長1.5%，市場需求保持擴張總體穩定。

展望5月，大陸工紙價格有望止跌，按照傳統慣例，5月夏季訂單以及618電商促銷訂單將有所釋放，屆時終端需求將有好轉，從而帶動工紙市場出貨量提升。

法人表示，預期大陸第2季進口紙對市場的下行壓力並不大，進口紙雖然會導致供給增加，但就價格上來看，關鍵原料美國廢紙價格春節後持續上漲，4月美國廢紙價格約每噸230美元，相較去年同期的160美元約增加了45%。