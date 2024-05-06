聽新聞
test
0:00 / 0:00

榮成前四月每股賺0.05元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

榮成（1909）昨（6）日公告4月自結數，營收41.91億元，雖年減0.04%，仍創今年以來新高，本業營業利益8,205萬元，稅前盈餘1,125萬元；累計前四月營收149.93億元，年減0.25%，營業利益2.34億元，前四月稅前盈餘7,012萬元，每股稅前盈餘0.05元，去年同期則為虧損。

法人表示，2024年台灣工紙市況穩定復甦，大廠保持獲利，不過，榮成有八成營收在大陸，大陸工紙上半年處於淡季，4月工紙因大廠春節後生產恢復，停機不多，市場呈現量穩價跌情況，工紙價格小幅走低，主要原料廢紙呈先漲後跌趨勢，導致上半月紙企利潤收窄，影響4月整體獲利表現。

從宏觀經濟來看，大陸4月份製造業PMI為50.4%，已連續兩個月位於擴張區間，製造業繼續保持恢復發展態勢，第1季消費零售總額同比增長4.7%，出口累計出口額同比增長1.5%，市場需求保持擴張總體穩定。

展望5月，大陸工紙價格有望止跌，按照傳統慣例，5月夏季訂單以及618電商促銷訂單將有所釋放，屆時終端需求將有好轉，從而帶動工紙市場出貨量提升。

法人表示，預期大陸第2季進口紙對市場的下行壓力並不大，進口紙雖然會導致供給增加，但就價格上來看，關鍵原料美國廢紙價格春節後持續上漲，4月美國廢紙價格約每噸230美元，相較去年同期的160美元約增加了45%。

工紙 營收

延伸閱讀

市場量穩價跌 榮成前4月每股稅前盈餘由虧轉盈

陸五一連假國內出遊3億人次 總花費近7500億元

學生寫「估計不行」遭師批大陸用語 網兩派論戰：不會這樣用

抗中保台卻用小紅書？徐巧芯批雙標 觀光署：行銷台灣無涉政治

相關新聞

亞德客上月營收創新高 毛利率有望逐季提升

氣動元件龍頭亞德客-KY昨（6）日公布4月合併營收31.12億元，創新高，年增15.8%。亞德客表示，目前接單金額持續高...

上銀4月營收攀七個月高點

傳動與控制科技大廠上銀科技昨（6）日公布4月合併營收20.2億元，攀上七個月來高點，月增0.9%，但較去年同期減少6%；...

材料-KY去年現增案市場作文章 股價連二黑...董座王克璋無奈

化工股材料-KY遭利空消息狙擊，材料日前公告，2023年現增回覆備案申請遭中國大陸證監會退回，要求補充說明是否存在境內自...

材料-KY前四月營收 寫同期新高

材料-KY昨（6）日公告今年4月合併營收為11.38億元，月減18.8%、年增50.3%，為歷史同期新高；累計今年前四月...

南港4月營收年增27％ 營運回溫

南港公布4月營收7.5億元，年增27.22％；累計今年前四月營收27.24億元，年增18.32％。隨著積極開發新客戶，南...

聚陽四利多 外資喊買

聚陽（1477）3日法說後，多家外資證券發布報告指出，聚陽受惠於匯兌收益，第1季獲利優於預期，未來將持續受惠於美國補庫存...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。