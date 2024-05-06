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聚陽四利多 外資喊買

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

聚陽（1477）3日法說後，多家外資證券發布報告指出，聚陽受惠於匯兌收益，第1季獲利優於預期，未來將持續受惠於美國補庫存需求強大、毛利率提升、產能擴充、急單效應等利多，大多維持「買進」或「優於大盤」評等，目標價介於360元-485元。

野村證券指出，聚陽第1季EPS為4.63元，季增22%，年增18%，優於預期，主要受惠於產品組合改善及匯兌收益，看好聚陽將繼續受惠於需求展望優（美國客戶的庫存處於低水準）、毛利率提升、產能擴充（今年總產能將成長10%）、急單效應等利多。野村將聚陽今年預估EPS上調3%，明年EPS上調2%，以反映毛利率改善。

野村基於對聚陽明年的預估獲利，維持「買進」評等，給予24倍的本益比。以聚陽今年的預估獲利來看，目前的本益比只有21.3倍。野村對聚陽的目標價從430元上調到485元，一躍而為內外資法人圈中最高價。

大和證券將聚陽目標價從428元調高到432元，重申「優於大盤」評等。聚陽有匯兌收益加持，第1季獲利優於預期，大和預期聚陽有望受惠於美國補庫存需求，但風險則包括來自客戶的訂單不如預期、通膨壓力等。

花旗證券重申聚陽的「買進」評等及目標價430元。聚陽第1季獲利及毛利率優於預期，4月營收則只年成長6%，但花旗預估未來數月營收將強勁成長，第2季營收有望符合預期。

摩根士丹利證券維持聚陽的「中立」評等，但目標價從375元上調到390元。大摩認為，聚陽可望受惠於周期性的訂單復甦，營收及獲利可望穩定成長，因此將今年預估EPS上調4%，明年EPS調高2%，目標價也調高。

EPS 聚陽

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