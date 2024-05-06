岱宇大甲新廠啟用
健身器材製造大廠岱宇國際（1598）昨（6）日宣布，正式啟用位於台中市大甲區的電動輔助自行車研發製造新廠；董事長林佑穎表示，這是岱宇跨足電輔車市場、擴大企業全球布局，以及提升競爭力所作的重大里程碑。
岱宇大甲新廠初期建置兩條生產線，並配置空中倉儲及自動倉儲系統，以滿足集團自有品牌生產與代組裝業務，今年除了電輔車代組裝業務獲得歐美客戶新訂單外，自有品牌「CIKADA」也開始於歐美地區展開第一波銷售。
大甲廠區也建有辦公室及相關展示間，未來將成為集團電動輔助自行車的核心基地，包括研發、製造及銷售等所有相關業務將集中在此進行。
林佑穎表示，集團將運用自身在歐美地區擁有眾多銷售通路夥伴的優勢，大力推廣電動輔助自行車產品，預期2024年將為集團電輔車業務的成長元年。
另為符合集團永續經營發展目標，占地1,100餘坪的大甲新廠，不僅在屋頂配備太陽能板電力系統和雨水回收澆灌系統，能有效地進行綠色能源生產及利用，而透過現代化設計和專業設備導入，將使其成為高效率、環保的研發製造基地。
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