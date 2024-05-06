材料營收／4月11.38億元、月減年增 創歷史同期新高

化工股材料-KY（4763）6日公布2024年4月合併營收，4月營收為11.38億元，月減18.8%、年增50.3%，為歷史同期新高；累計前四月營收為47.51億元，年增105.02%，亦創同期歷史新高。公司表示，主要因採較嚴格之貨款收付審查，致使絲束出貨略受影響，不過目前仍是全產全銷滿載的狀況，遞延出貨的訂單，稍後都可認列，樂觀看待今年營收再創新高。

材料進一步說明，4月單月營收月減較為明顯，主要係因絲束採較嚴格的發貨保全管理，客戶必須預先收款待入帳後才進行出貨的動作，因部分東歐客戶客戶人民幣貨款於中間銀行審查時間較久，致使影響部分絲束出貨略受影響，不過市場供不應求的狀況依舊不變，遞延訂單後續仍可逐步認列。

展望2024年，材料指出，由於加熱不燃燒菸市場成長及地緣政治情勢變化等因素，全世界供應鏈已重新排序，絲束可望持續受惠。目前訂單能見度相當良好，今年度訂單已陸續談妥，由於絲束和醋片需求保持強勁，銷售單價亦隨之維持高檔，在平均銷售單價（ASP）優於2023年度下，且今年度有新的絲束產能擴充規劃之下，樂觀看待成長動能延續。

另，材料亦看好醋片在中國大陸的內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續支持材料成長。產能規劃方面，因應絲束需求與營運成長，預計2024年7月中旬完成擴增9,000噸絲束產能，2025年1月再擴增9,000噸的絲束產能，暨預計2025年第2季完成35,000噸醋片產能擴增。

至於赴東南亞設（絲束）廠計畫，擬與當地大型菸草公司洽談合資，目前正按部就班去進行。