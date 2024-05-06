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海悅4月營收增四成

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

海悅（2348）昨（6）日公告，4月營收5.12億元，年增40.7%；累計今年前四月營收約27.9億元，年增達188.1%。

海悅表示，雖然第2季為新舊案交接期，但在公司全台總計逾千億代銷儲備案量中，百億級的大型代銷建案逐漸於市場公開銷售，推升4月營收。

近期房市交易火熱，帶動營建、營造、代銷等族群類股股價一齊噴發，其中，代銷業者海悅，今年以來股價漲逾一倍，昨日一度攻上213元、收在207元，上漲11元，股價來到歷史高點。

海悅表示，代銷業務布局全台房市，今年受益台灣經濟溫和成長，國內金融投資市場資金穩定，新青安房貸政策支持自住購屋需求，以致房市氛圍正向且需求明確，隨著區域房市銷售展望佳，未來營運審慎樂觀。

展望未來，海悅指出，今年第1季台灣經濟成長受益出口明顯優於預期以及國內消費仍維持正成長下，首季GDP成長創11年新高為6.51%，且營建工程呈現增長趨勢，首季獲利表現可期，第2季代銷業績穩健發展，並與理念契合的建商參與重點都更活化案，中長期將受益轉投資收益日趨茁壯，以期維持公司成長性發展與穩定配息策略。

房市 海悅

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