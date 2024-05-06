大山股利2.88元 創高

電線電纜廠大山（1615）昨（6）日公布2023年度股利政策、今年第1季財報，寫下多項指標，首先，配息1.44元、配股1.44元，共配出2.88元，股利合計改寫歷史新高紀錄；首季每股純益（EPS）0.99元，寫下最強第1季。

值得注意的是，大山內部規劃，將固守線纜本業外，也擬大舉揮軍營建領域，迎接在台積電、科技廠大舉投資中台灣的熱潮，不排除開始展開獵地計畫。

大山去年度現金股息配息率約45%，依昨日收盤價59.5元計算，現金殖利率約2.4%；股利合計配發額度寫下歷史新高紀錄，其中現金股息接近歷年高點，股票股利則是改寫歷史紀錄。

大山首季財報方面，線纜業第1季原屬傳統淡季，但大山稅後純益1.62億元，年增63％；每股稅後純益（EPS）0.99元，單季稅後純益、EPS均同步寫下最強第1季。法人估，第2季銅價強漲，因此大山下一季獲利動能有望比上季好。

在台積電、科技廠大舉投資中台灣的熱潮下，大山近年著墨營建業也成果豐碩，近期傳出將積極在中南部，並以台中、雲林為主擴大相關布局規劃，打造營運的第二隻腳，短線將有擴大獵地計畫，中長線以當前在手的土地進行開發，預期對營運將有大加分作用。

大山在手土地達約2,000坪，皆位在台中烏日高鐵站附近，下一步規劃搭配台積電熱潮、交通建設、 台中高鐵娛樂購物城等話題，推出全新建案。