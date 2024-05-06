中鼎法說會／在建工程3,471億創新高 董座親解毛利率問題

中鼎（9933）6日召開法說會，中鼎指出，在建工程達3,471億元，為歷史新高，截至3月，今年新簽約額422億元，而未來12個月全球潛在商機達5880億元，其中，台灣達3770億元，主要以電力相關需求最強勁，對未來審慎樂觀。

中鼎第1季稅後純益4.63億元，年增27%；每股稅後純益（EPS）0.58元；儘管獲利成長，但因毛利率5.24％，較去年同期減少0.18個百分點，不如市場預期，成為會中關注重點。

中鼎董事長楊宗興表示，公司為統包工程業者，通常成本的反映要等到工程尾聲，才能跟業主追加，因此毛利率是滾動式，未來將會加強風險管控能力。

中鼎目前在建工程達3,471億元，仍維持高水準，今年新簽約額422億元，承攬工程占比以能資源循環45%、煉油石化30%、高科技13%為主。

中鼎指出，已經連續四年簽約額超過千億，潛在市場支撐新簽約額，在業務上，今年也有所斬獲，包括式簽訂台灣第一座碳封存試驗場地上設施統包工作、取得嘉義市綠能永續循環中心BOT案、成功跨足智慧建築與智慧園區業務(取得新竹市「金城安居」社會住宅新建 統包工程)等。

中鼎表示，未來重點爭取的商機，國內聚焦公共政策衍生之大型工程及前瞻基礎建設計畫，包括複循環發電廠與民營電廠、海水淡化、捷運系統、高科技產業鏈等；國外聚焦國際大型石油公司高值化產品與低碳轉型、台商高科技產業全球擴展。

法說會中，法人圍繞毛利率的相關議題。楊宗興強調，中鼎是大型統包工程公司，毛利率是滾動式反映的，若有工程結案、追加工程預算，毛利率就會升高。不過，公司了解投資市場對毛利率的重視，未來會虛心接受，加強風險管控能力，但其實與國際同業相比，中鼎毛利率並沒有特別差，首季獲利也有成長，目前在手案量也維持高檔，未來公司營運是穩健的。

另，中鼎公告即將發行第二次無擔保公司債，上限60億元，中鼎表示，發公司債目的是為了取得長期營運資金，公司近年參與許多BOT案，需要投入長期資金，籌資對未來的毛利率有幫助，預期長期可帶來穩定成長。