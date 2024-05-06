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富邦媒營收將逐季揚

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

富邦媒（8454）昨（6）日舉行法說會，總經理谷元宏表示，因用戶需求和擴大市場，今年仍會投入較高的行銷預算，但看好新的開店平台mo店+、momo Ads廣告行銷、直播服務等新服務，將帶動營收持續成長，營收會逐季成長，預期下半年獲利將高於上半年，但營利率今年將略低於去年。

富邦媒旗下通路包含momo購物網、電視購物及型錄。今年第1季營收268.8億元，年增7%，續寫單季歷史同期新高，單季歷史第三高；營業利益11.1億元；歸屬母公司業主稅後純益9.1億元，每股純益3.78元。富邦媒去年營收二度破千億元，每股純益15.1元，日前公布將配發2023年現金股利14.8元，股票股利0.5元，共15.3元，預計將發出35.5億元現金。

谷元宏指出，台灣電商市場有新的參與者加入，加上消費者回歸實體消費，因此擴大行銷預算，預期這種高促銷模式仍會持續，但營運可望擴大；他也看好新的倉儲物流加入後，可協助賣家做更有效率的運送。他表示，現在電商平台仍受惠於規模經濟，消費者依賴電商，富邦媒將加強包括mo店+、RMN廣告產品momo Ads以及直播電商等電商營運模式維持營運獲利。

momo、網路家庭昨天為力拚母親節檔期，加強促銷以推動5月營收。momo購物網宣布《寵愛母親節》暖身慶開跑至今業績年增雙位數成長，mo店+平台今年首度加入母親節活動，以免運券、mo幣回饋、超商通路合作等方式推動買氣。

網路家庭旗下PChome 24h購物指出，今年母親節檔期活動開跑以來，熱銷品類前五大依序為「時尚精品、大家電、票券、生活餐廚、小家電」，前三名的時尚精品、大家電、票券，近期買氣較前一月出現雙位數增幅。

富邦媒 營收 電商

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