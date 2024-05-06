富邦媒法說會／全年展望仍好 營益率低於去年
富邦媒（8454）6日舉行2024第1季法說會，富邦媒總經理谷元宏表示，在用戶需求和擴大市場前提下，預期今年還是投入較高的行銷預算，但看好新的開店平台mo店+、momo Ads廣告行銷、直播服務等新服務，將帶動營收持續成長，營收仍會逐季成長，預期下半年營運與獲利高於上半年，但營益率今年將略低於去年。
富邦媒旗下通路包含momo購物網、電視購物及型錄。先前公布第1季營收約268.8億元，年增7%，續寫單季歷史同期新高，單季歷史第三高；營業利益11.1億元；歸屬於母公司業主稅後純益9.1億元，每股純益3.78元。富邦媒去年營收二度破千億元，每股純益15.1元，日前公布將配發2023年現金股利14.8元，股票股利0.5元，共15.3元，預計將發出35.5億元現金。
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