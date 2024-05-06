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市場量穩價跌 榮成前4月每股稅前盈餘由虧轉盈

中央社／ 台北6日電

工紙大廠榮成今天公告今年4月、前4個月營收與自結損益。4月營收為新台幣41.91億元，年減0.04%，稅前盈餘1125.4萬元，每股稅前盈餘0.01元。

榮成今年前4個月營收149.93億元，年減0.25%，稅前盈餘7012.4萬元，每股稅前盈餘0.05元。4月和前4月自結損益皆較去年同期由虧轉盈。

台灣今年工紙市況復甦，榮成有高達8成營收在中國大陸，今年4月工紙因大廠春節後恢復生產，停機不多，也讓市場呈現量穩價跌，工紙價格小幅走低；原料廢紙因呈先漲後跌趨勢，影響今年4月整體獲利表現。

展望5月，法人指出，大陸工紙價格有機會止跌，按照慣例，夏季訂單和618電商促銷訂單將有所釋放，終端需求有望好轉，進而帶動工紙市場出貨量提升，且大陸廢紙價格已處近幾年低位，將支撐工紙價格。

榮成2023年營業報告書揭露，在低碳造紙方面，湖北廠新建紙機於2023年第4季投入生產，提升湖北廠營運效能，並擴大大陸市占率；綠色包裝方面，新建綠色包裝紙箱長沙廠於2023年第4季投入生產，以低碳紙箱為集團強化華中業務布局。

榮成董事長鄭瑛彬在營業報告書中表示，配合工紙廠產能擴增，並持續提升自有綠色包裝紙箱廠市占率，預計今年銷售數量較2023年銷售數量增加，且在疫情結束後，市場經濟持續復甦，包裝需求逐步提高，未來紙包裝需求增溫，預期今年營收將較2023年成長。

工紙 營收

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