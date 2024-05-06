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中華食財報／第1季獲利0.82億元 EPS 0.92元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

包裝豆腐龍頭供應商中華食（4205）6日公告第1季財報，單季稅後純益為0.82億元，與去年同期持平，每股稅後純益0.92元。而該公司新打造的屏東潮州新廠區最快第3季投產，將可為營運增添成長新動能。

中華食表示，分析今年首季營運表現，從營收來看，由去年同期的4.69億元增為4.74億元，增幅1.3%，主要是去年因缺蛋影響產量，在產能恢復正常下，銷售量同步提升。

而獲利方面，大致上差異不大，僅略受運輸成本提高波及，第1季稅後純益略減為0.82億元，減幅0.1%，每股稅後純益為0.92元。

展望前景，該公司指出，近期蛋價因產量增加影響，價格由先前每公斤八、九十元下挫至70元區間水準，基本上，有利生產成本降低；不過，因電價自4月份開始漲價，以及基本工資也調高，均會牽動營運表現。

另外，中華食為進一步擴大市場布局，已啟動屏東潮州廠擴廠計劃，斥資5億元打造一座新廠，將新增白豆腐、雞蛋豆腐和壓榨式豆腐等生產線。

截至目前為止，新廠土木工程順利，已打造完成廠房外觀興建；接續進行設備安裝和測試，並向屏東縣府申請使用執照，預計最快自今年第3季可開始進入投產階段。

另外，在新產品研發方面，除針對既有豆腐相關產品進行延伸開發外，也會針對適合新產線生產的產品展開研發；點心部分則為即食類豆腐點心及特殊風味果凍；至於火鍋料則和協力廠商合作開發新產品。

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