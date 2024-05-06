長榮航太財報／第1季稅後純益年增73%、EPS 1.36元

長榮航太（2645）董事會通過第1季財報，營收為36.98億元，年增率為11.62%，營業毛利為7.27億元，稅前淨利6.36億元，稅後純益為5.08億元，年增率為73%，每股盈餘1.36元。

長榮航太表示，因應全球航空旅遊市場持續熱絡，航班運行增長，航機維修業務需求穩定樂觀；另全球飛機訂單數量持續增長， 對航太製造相關零組件的需求也同步增長。

法人分析，長榮航太第1季受惠於製造廠業務及維修業務同步成長加持，獲利成長幅度加大，製造業務的部分，受惠於全球經濟的恢復和旅遊需求的增加，航空公司對新航空器的需求持續回升，飛機製造商不斷提高產能，以滿足市場需求，其中窄體飛機的需求尤為強勁，因此主力產品(Leap)訂單仍持續增長。

至於維修廠業務的部分，全球疫情解除後國際邊境限制解除、旅遊需求強勁，國際航線復飛航班次大幅增加，全球航空客戶維修需求也同步增加，並帶動航線維修及零組件維修業務增長。