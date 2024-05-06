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三福化營收／4月4.16億元 年月雙增

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

特用化學廠三福化（4755）6日公告4月營收為4.16億元，月增14.6%、年增11.9%，年月雙增；累計前四月營收15.48億元，年減1.5%。公司表示，受惠於面板景氣反轉，加上半導體景氣回溫，有助於相關化學品出貨。

展望未來，三福化指出，今年台積電（2330）CoWoS大擴產，帶動應用在CoWoS製程的剝離劑產品出貨成長。配合回收後純化TMAH（氫氧化四甲基銨）5,000噸新開產能、2025年可望出貨主要半導級大客戶，今年至明年成長可期。

三福化首季營收11.32億元、年減5.6%；第1季營業利益1.31億元、年增13.9%；稅後盈餘1.11億元、年增15.6%，每股稅後純益（EPS）1.1元。

三福化今日收盤價為143元，下跌1元、跌幅0.69%。

景氣 營收

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