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慧洋4月稅前每股賺0.77元 樂觀看後市營運

中央社／ 台北6日電

慧洋海運公告4月合併營收新台幣18.1億元，年增16.26%，稅前淨利5.77億元，年增103.71%，自結每股稅前淨利0.77元。展望後市，慧洋表示，第2季南美穀物旺季推升需求，後市營運樂觀看待。

慧洋累計今年前4月合併營收65億元，年增26.38%，營業利益21.12億元，年增176.9%，稅前淨利20.69億元，自結每股稅前淨利2.77元。

船隊方面，慧洋4月已公告交付1艘8.23萬載重噸新船，並已有3年以上長期租賃合約，今年尚有1艘超級極限型預計上半年內交付；截至4月底，慧洋旗下總計135艘船舶，平均船齡8年，隨著環保法規日趨嚴格，未來仍將持續擴大節能船隊布局。

展望後市，慧洋指出，由於世界各地區域衝突持續進行，船舶被迫繞道，導致週轉天數增加，目前又逢第2季南美穀物旺季，推升散裝船舶需求持續擴大，加上散裝新造船數量少，今年度散裝市場新增運力與過去幾年相較仍偏低，公司樂觀看待後市營運。

慧洋 營收

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