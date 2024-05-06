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現增案遭中國證監會退件？ 材料說話澄清了
化工股材料-KY（4763）上周四（5/2）公告，2023年現增回覆備案申請遭中國證監會退回，要求補充說明是否存在境內自然人認購；未料被誤解為現增案遭退件駁回，引發近二日股價下跌。材料強調，該現增案已於2023年8月21日收足股款、並已於8月24日上市，後續將請律師正式回覆，說明並無境內自然人認購；對於遭外界誤解為遭退件，顯得相當無奈。
材料表示，本公司2023年辦理現金增資發行新股400萬股，每股面額10元，每股發行價格531元，隨於2023年8月28日依中國證監會發布之「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」進行備案。
俟於2024年5月2日接獲中國大陸委任律師通知中國證監會已於2024年4月12日退回，中國證監會意見反饋內容為「請說明本次增發認購物件的註冊地/國籍等資訊，如存在境內自然人認購，請律師對境內自然人認購事項的合規性發表意見」。
材料強調，本公司2023年現金增資發行新股已於2023年8月21日收足股款，現金增資發行之新股並已於2023年08月24日上市。
材料今日收盤價為752元，下跌42元、跌幅5.29%。
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