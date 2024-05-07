財經專家曝「臺企銀（2834）存股報酬率逾4成」 網卻因1原因想賣了

財經專家「股海老牛」日前整理投資金融股的訣竅，他以存股5年，每月定期投入3千元試算投資台企銀，獲利為7.5萬，報酬率達41.8%。不過有網友認為，「台企可以賣了，明年股本變大，利率降，每月自結EPS鐵定比今年大幅衰退，今年賺到資本利多，高點轉手賣給想賺股利的人，台中銀這種才是值得存股」。

股海老牛以存股5年，每月定期投入3千元試算、總買進成本18萬試算，投資玉山金獲利為1.6萬，報酬率達9.3%；投資兆豐金獲利為6.1萬，報酬率達34.3%；投資國票金獲利為4.7萬，報酬率達26.4%；投資臺企銀獲利為7.5萬，報酬率達41.8%。

老牛表示，投資金融股要注意三點，包括逢低買進不會輸、趁著落難時買進、定期定額最簡單，他強調，投資金融股非常簡單，關鍵在每種金融股的判斷方式，不管是銀行股、壽險股、證券股，只要找到慣性，就能抓到低點來買進。

一名網友在PTT發文分享老牛文章，其他人紛紛留言「我棄嬰都從10元整價差都70%了，這些大師還在那裡陳腔濫調，真是笑死」、「買金融股還輸錢的話我看乖乖定存就好」、「到底誰買金融股賠錢的」、「今年棄嬰確實可以轉換其他未成長太多的金融」、「我棄嬰沒算去年股利都穩70%，隨便賣都是溫拿」。

還有人留言「棄嬰遲早超過彰銀，華南遲早超過合庫」、「棄嬰要賣還可以觀察啦，內行的會看提存，如果沒提存獲利下降再換也還來得及」、「臺企銀3年，含息漲了快100%」、「棄嬰隨便買隨便賺好不好啊，根本無腦」、「小弟有幸買了不少12.X的台企，看到本文下週出清好了，今年第一季其實表現也不算好，配了填不了也沒用」、「成本九塊的台企放到現在，也只能繼續放了」。