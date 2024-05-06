美喆-KY營收／北美、歐洲接單量回溫 4月3.2億、年增17％

國際石塑地板製造業者美喆-KY（8466）6日公告，4月營收達3.2億元，年增17.1％；累計前4月營收為10.49億元，年增31.9％。美喆-KY表示，受惠北美客戶下單需求提升，加上歐洲接單也陸續回溫，目前集團整體訂單能見度可到第3季。

美喆-KY指出，單月營收已連續六個月保持雙位數年增力道，主要受惠北美 SPC 訂單出貨逐步放量，其中今年以來北美大型經銷商通路客戶在 SPC 下單、訂單拉貨皆同步提高，不僅帶動4月北美地區銷售年增32％，4月 SPC 石塑地磚營收比重增加至35％，有助於挹注台南廠產能稼動率穩步提振，並創造集團營運向上成長態勢。

美喆-KY表示，仍積極擴大北美 SPC 業務接單、提高台南廠產能稼動率及優化生產學習曲線，尤其觀察北美地區客戶因應採購區域分散、SPC 石塑地磚規格設計需求上，對應合作供應商須具備產品開發生產彈性、穩定供貨交期等面向的重視，創造台南廠 SPC 業務接單有利條件，更進一步反映目前北美地區客戶下單需求逐步提升之關鍵，再加上歐洲地區主要客戶整體接單亦陸續回溫，皆係帶動集團整體訂單能見度至第3季水準，並有望挹注未來營運保持良好動能。

展望今年第2季，美喆-KY表示，維持審慎樂觀看法，集團仍積極拓展歐洲、北美地區業務接單表現，並持續與北美兩家大型客戶進行新款 SPC 石塑地磚新花色產品送樣，同步開拓北美區域型經銷商接單動能，並精進台南廠生產學習曲線等策略，助力集團未來營運新一波成長表現。