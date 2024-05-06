榮成財報／工紙量穩價跌 前四月每股稅前盈餘0.05元由虧轉盈

榮成（1909）6日公告4月合併營收41.91億元，年減0.04%、月增4.5%，本業營業利益8,205萬元，稅前盈餘1,125萬元，累計前四月營收149.93億元，年減0.25%，營業利益2.34億元，稅前盈餘7,012萬元，每股稅前盈餘0.05元，較去年同期由虧轉盈。

法人表示，台灣2024年工紙市況穩定復甦，大廠基本保持獲利，榮成有八成營收在大陸，大陸工紙上半年處於淡季，2024年4月工紙因大廠春節後生產恢復，停機不多，市場呈現量穩價跌情況，工紙價格小幅走低，主要原料廢紙呈先漲後跌趨勢，導致上半月紙企利潤收窄，影響4月整體獲利表現。

從宏觀經濟來看，大陸4月份製造業 PMI 為50.4%，已連續兩個月位於擴張區間，製造業繼續保持恢復發展態勢，第1季消費零售總額同比增長4.7%，出口累計出口額同比增長1.5%，市場需求保持擴張總體穩定。

展望5月，大陸工紙價格有望止跌，按照傳統慣例，5月夏季訂單以及618電商促銷訂單將有所釋放，屆時終端需求將有好轉，從而帶動工紙市場出貨量提升，且大陸廢紙價格已處近幾年低位，因此將對工紙價格產生支撐。

法人預期，大陸第2季進口紙對市場的下行壓力並不多，進口紙雖然會導致供給增加，但就價格上分析，關鍵原料美國廢紙價格春節後持續上漲，4月美國廢紙價格約每噸230美元，相較去年同期的160美元約增加了45%，東南亞各國在成本壓力下工紙售價持續推漲，對於大陸市場來說，進口紙價格將不再具有明顯優勢。

至於下半年則有中秋、雙11、雙12、感恩節及耶誕節等節日所帶來的需求，預期整體市況好轉，對於工紙行情將起到一定帶動效果，產業進入傳統旺季，屆時市場量價表現將明顯優於上半年。