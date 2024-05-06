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永豐金（2890）獲利28％出清換別檔！ 她曝光賣出原因：其實猶豫許久

聯合新聞網／ 想退休的莎莉
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

2024年永豐金（2890）預計配發，現金股利0.75元、股票股利0.25元。

是的如題，金融股陸續公佈配息狀況，而莎莉持有的永豐金卻被我賣掉了，總獲利報酬28.08%也讓我小賺換檔成功，這次的配息我準備好坐在場外吃瓜。

開始擁有永豐金除了自身使用之外，金融股一直都是不錯的投資護城河，對於當時股市涉略不深的我，帶著金融股走上投資之路。

學習投資理財，思維和方式不斷調整，更加瞭解怎麼存比較適合自己。

到底要不要賣出猶豫許久，即使對於下一站早就有想法，但最後我深信一切將有最好的安排，狠下心按了「賣出」按鈕。

獲利後遇上跌勢，順利買票搭上其它列車看風景去，也算是小確幸了吧！

你呢？是和我一樣在場外吃瓜，還是金融投資大戶坐等配息呢，和莎莉分享讓我羨慕一下喲。

◎本文內容已獲 想退休的莎莉 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

永豐金 金融股

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