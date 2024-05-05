藥華藥營收／營運倒吃甘蔗 4月6.7億、月增19.6％

藥華藥（6446）營運表現如倒吃甘蔗，5日公告4月合併營收6.7億元，月增19.6%，年增97.81%。4月營收以罕見血癌新藥 Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg）的美國銷售為主，營收成長動能來自 Ropeg 於美國市場的滲透率穩定成長，本月歐洲未補貨。

藥華藥表示，Ropeg 已取得歐美、韓國、日本、臺灣等多國真性紅血球增多症（PV）藥證，全球銷售持續擴展。除了美國市場的穩定成長外，Ropeg 在日本市場也有快速成長的趨勢，預期今年6月起日本病患可自行注射 Ropeg，一次更可拿取三個月的份量，因 Ropeg 已納入健保給付，預期可降低病患自付金額，有助於提升日本病患數進而拓展市場，日本團隊樂觀看待今年營運。

藥華藥也預計今年 Ropeg 可取得中國、馬來西亞、及新加坡的PV藥證，目前正在順利推進中。同時，藥華藥已向巴西及哥倫比亞提出藥證申請。其中針對哥倫比亞市場，為供應給有醫療迫切需求的自費病人使用，公司已用專案進口的方式出貨至該國。

Ropeg 於今年初獲美國國家綜合癌症資訊網（NCCN）持續推薦為高、低風險PV病患第一線治療的首選藥物。近日，Ropeg 再度獲得中國臨床腫瘤學會（CSCO）推薦，成為唯一在高、低風險PV均被列為第一線治療首選的降血球藥物。藥華藥表示，期望充分發揮 Ropeg 的治療潛力，造福全球骨髓增生性腫瘤（MPN）病患。

另外，藥華藥積極擴大 Ropeg 的新適應症，為公司長線營運持續提供成長動能。Ropeg 的第二適應症-原發性血小板過多症（ET）的頂線結果預計最快今年年底公布。ET病人數與PV相當，且現有治療選項更有限，Ropeg 取得ET藥證後預期市場將倍增，成為公司營運增長的重要引擎之一。