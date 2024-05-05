高殖利率金融股投信加碼 跟進外資買盤布局

今年金控股的股利水準令人驚豔，吸引投信上周回頭買超金控股，尤其明顯加碼高殖利率金融股，使得本土投信成為外資法人以外，挹注金融股買盤的助力。

法人分析，金控股具高殖利率的投資誘因，將吸引高股息ETF成分股調整或新進場的資金持續進駐，加上長線獲利仍具成長潛力，值得投資人留意。

台股4月行情巨幅震盪，導致投信法人4月減碼不少金控股，但隨台股行情回穩，以及中信金（2891）在4月26日公布超乎市場預期的每股1.8元現金股息後，投信即回頭大幅加碼金控股。

金控股上周法人進出概況 圖／經濟日報提供

以上周短短四個交易日來看，投信便積極回頭加碼將近3萬張中信金，也買超逾5,000張元大金。使得向來以外資進出為主的金控股，多了來自投信買盤關愛。

台新投顧副總經理黃文清指出，美國降息只是時間問題，未來對於金控旗下如壽險等子公司財務投資回沖利益很大，預期今年金控業獲利應該還有成長空間，即使短期可能因為資本市場震盪使獲利波動，但中長線來看，金控今年獲利持續成長應屬樂觀。

黃文清分析，4月以來市場新募集許多高股息ETF基金，這些新的資金必須尋找適合標的，科技股大漲之下其股息殖利率可能下滑，使高股息金控股殖利率相對可能更具吸引力，更受高股息ETF的青睞，因此預期投信不論所謂卡位或是更換成分股的買盤將會持續。

同時外資也已開始回補金控股。根據統計，外資上周對14檔金控股都呈現買超，買超張數最多的是開發金，買超張數高達5.2萬張，其餘國泰金、玉山金、國票金、中信金等，都有超過3萬張買超張數。黃文清認為，後續加碼幅度仍須觀察市場資金流動，外資對匯率的敏感程度，以及美國貨幣政策走勢。

法人指出，電子股向來是台股盤面主流，金融股要擔綱主流除非有特別題材，因此投資人對金控股可能較不能期待如科技股般的超額報酬。不過金控股向來穩健，加上獲利成長可期，可望吸引長線資金進駐，未來一旦美國開始降息、亞幣轉強，資金也會回流金融股，凸顯金控股投資價值。