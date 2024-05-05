進入第2季石化原料需求旺季，美國經濟數據依舊強勁，加上中國大陸推出刺激經濟政策，有助終端需求成長，台塑四寶均認為，第2季整體業績表現將較第1季成長，不過獲利仍會受到油價與匯率干擾。

台塑四寶看第2季 圖／經濟日報提供

台塑（1301）表示，第2季為石化原料需求旺季，且美國經濟成長強勁，同時大陸持續推出刺激經濟政策，可望帶動石化產品需求增長；加上各項產品陸續取得印度BIS認證，有利增加外銷印度市場。另因第2季開工率87%高於第1季84%，產銷量增加，預期第2季營業額將較第1季大幅成長。

因為太陽能產業和奧運需求增長，外資看好今年EVA表現，尤其是光伏型與發泡型EVA產品，有助台塑營收表現；至於PVC，目前大陸建築市場復甦不如預期，台塑相關業務可能受到影響。

南亞指出，高頻銅箔需求穩定成長，加上近期客戶備庫存轉向積極，推升電子產品營收增加；EG下游聚酯開動率維持高檔，有利價格維持。整體而言，電子、化工、聚酯及塑膠四大產品線營收回溫，預估4月營收較3月增加，第2季營收較第1季增加。

台化表示，第2季屬傳統旺季，今年雖然市況不如預期，不過仍值得期待，預估4月營收會優於3月，第2季合併營收優於第1季。PX方面，隨國際油價墊高，帶動PX報價緩步走揚，加上受惠下游產品積極擴產，支撐PX現貨利差處於獲利狀態。

SM方面，2024年初以來SM價格走高，然因下游開工率不佳，導致無法完全轉嫁成本上漲，SM現貨利差呈現虧損。下游產品方面，ABS及PS價格同樣因反映成本走勢上漲，然因產品市場供需偏向寬鬆，導致現貨利差走勢承壓。