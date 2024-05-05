水泥族群 8日起將揭露財報

水泥族群將自5月8日起陸續召開董事會通過今年第1季財報，目前除龍頭廠台泥（1101）尚未公告董事會召開日期外，其餘水泥族群中，信大水泥打頭陣，將在8日召開董事會通過財報；亞泥、嘉泥、幸福三公司9日召開董事會通過財報，環泥10日召開董事會通過財報。

台泥目前尚未公告第1季財報的董事會通過時間，一般預料董事會召開時間應會在5月中旬以前。台泥第1季合併營收256.86億元，年減2.56%，但3月單月合併營收136.49億元，年增16.36%，卻創下單月歷史新高。

3月台泥營收大增主因，為併入土耳其OYAK及葡萄牙Cimpor兩家歐洲水泥事業所致，分別持有60%股權及100%股分，法人預估台泥第1季來自歐洲低碳水泥事業的貢獻仍然有限，預計第2季的貢獻才能真正帶動起來。

亞泥今年第1季合併營收164.9億元，年減14.1%。亞泥大陸市場占整體營收比重超過50％，港股掛牌的子公司亞泥中國日前已發布獲利警告，預期今年第1季可能虧損人民幣1.297億元，恐由盈轉虧。

不過，法人分析，亞泥今年首季獲利雖將受大陸市場拖累，但台灣事業在子公司亞東預拌、嘉惠電力、及業外財務投資等三大項目帶動下，今年首季獲利將呈審慎樂觀態勢。

嘉泥今年第1季合併營收6.9億元，年增7.3%。嘉泥去年旅宿服務事業體營收年增六成，水泥及裝卸倉儲事業體也出現不錯的成長表現，預期今年首季獲利將相對樂觀。

環泥首季合併營收19.1億元，年增3.9%。該公司近年除水泥及混凝土本業表現不俗外，目前也多角化經營，旗下壓力感測元件廠利永環球攜手台北醫學大學附設醫院推出「智慧床墊壓力感測系統」，除將導入北醫的長照體系外，也將進入美國市場，預估今年可望開始獲利。

此外，環泥另外持有中國大陸最大輪圈廠六和機械，對環泥的獲利貢獻也有加分效應。