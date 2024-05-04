聽新聞
test
0:00 / 0:00

台新金股利大放送 盼穩定維持發放比例

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

台新金（2887）今年配發每股現金股利0.6元及股票股利0.4元，合計總股利1元，配發率高達99％。金控總經理林維俊昨說明，有先使用併購保德信人壽的廉價購買利益所剩39億元配發股票，其餘用當年度獲利分配；此次並把現金股利由過去數年的55％提高到60％，用提升現金方式與股東共享經營成果，希望穩定維持此發放比例。

台新金2021年併購保德信時產生大約91.8億元的廉價購買利益，在提列為特別盈餘公積過一年之後如未減損，可以迴轉成為可分配盈餘，但只限於發放股票股利。去年，台新金已用50餘億元配發股利，加計此次則全數發放完畢。

林維俊於法說會表示，今年把現金股利由過去數年的55％提高到60％，用提升現金股利方式與股東共享經營成果。過去現金55％加45％股票派發方式維持很多年，今年綜合考量把現金比例往上提，未來希望維持穩定以高一點現金比例和股東分享。

對於台灣央行及美國聯準會貨幣政策展望，台新內部評估我央行年底前維持利率不變，估計美國在第3、第4季各降1碼。另觀察到台灣出口動能恢復，台新外幣放款提升，對存放利差及淨利差（NIM）有所助益。

台新金 股利 股票

延伸閱讀

台新金（2887）的股票股利相比玉山金更物美價廉！ 不敗教主：跟新光也不是合併不可

台新金（2887）股利0.5999999+股票近1元！ 專家：比想像中大方但現金殖利率不太亮眼

最牛一輪／鴻海看多 台新39沾光

傳王美花轉任台新金獨董 徐巧芯揭一事：不用利益迴避？

相關新聞

正隆：紙業需求溫和復甦

正隆（1904）年報出爐，董事長鄭人銘在致股東報告書中表示，2024年紙業需求有望延續溫和的復甦節奏，原物料也以溫和波動...

台新金股利大放送 盼穩定維持發放比例

台新金今年配發每股現金股利0.6元及股票股利0.4元，合計總股利1元，配發率高達99％。金控總經理林維俊昨說明，有先使用...

京城銀 前四月EPS 2.14元

京城銀行昨（3）日公布4月自結稅前盈餘5.12億元，稅後純益3.6億元，單月稅後純益較上月下滑四成多，比去年同月則是微幅...

虎航首季純益倍增 史上最佳

國人出國旅遊熱度居高不下，台灣虎航（6757）昨（3）日董事會通過首季財報，繳出史上最好成績，營收、獲利同步刷新單季歷史...

華新Q2營運升溫 三引擎熱轉

華新（1605）昨（3）日召開法說會，總經理潘文虎指出，過去受到市場低迷的不鏽鋼事業已經逐步回溫，資源事業的冰鎳價格也有...

桂盟 首季EPS 1.21元 力拚回溫

自行車零組件大廠桂盟（5306）3日董事會公布首季財報及首季股利。受自行車產業去化庫存波及，首季獲利較去年同期下滑38%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。