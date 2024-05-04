台新金股利大放送 盼穩定維持發放比例

台新金（2887）今年配發每股現金股利0.6元及股票股利0.4元，合計總股利1元，配發率高達99％。金控總經理林維俊昨說明，有先使用併購保德信人壽的廉價購買利益所剩39億元配發股票，其餘用當年度獲利分配；此次並把現金股利由過去數年的55％提高到60％，用提升現金方式與股東共享經營成果，希望穩定維持此發放比例。

台新金2021年併購保德信時產生大約91.8億元的廉價購買利益，在提列為特別盈餘公積過一年之後如未減損，可以迴轉成為可分配盈餘，但只限於發放股票股利。去年，台新金已用50餘億元配發股利，加計此次則全數發放完畢。

林維俊於法說會表示，今年把現金股利由過去數年的55％提高到60％，用提升現金股利方式與股東共享經營成果。過去現金55％加45％股票派發方式維持很多年，今年綜合考量把現金比例往上提，未來希望維持穩定以高一點現金比例和股東分享。

對於台灣央行及美國聯準會貨幣政策展望，台新內部評估我央行年底前維持利率不變，估計美國在第3、第4季各降1碼。另觀察到台灣出口動能恢復，台新外幣放款提升，對存放利差及淨利差（NIM）有所助益。