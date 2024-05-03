聽新聞
test
0:00 / 0:00

豐興鋼筋 可望開平盤

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

在買氣零星、廢鋼報價持平下，豐興（2015）、威致和海光等鋼筋廠下周新盤價以平盤定調機會大，將靜待下游庫存回補訂單釋出，推升營運表現。

市場人士表示，國內鋼筋市場自4月中旬開始買盤告一段落後，加上國際廢鋼交易行情處於緩跌格局，鋼筋廠對於鋼筋盤價和廢鋼收購價已連續兩周持平。

以豐興為例，本周鋼筋盤價和廢鋼收購價各持平於每公噸1.97萬元、每公噸1.09萬元，使得鋼筋流通行情持穩於每公噸1.86萬至1.9萬元區間。

延伸閱讀

花蓮「馥邑京華」鋼筋裸露變形 住戶爭取列入強制拆除

中職／澄清湖球場埋藏鋼筋 聯盟：全面檢查確保安全

花蓮和南寺藥師佛像完整斷頭「擋災」？網驚疑偷工減料：沒鋼筋加固

台中北屯建案吊鋼筋未交管重罰4.5萬 工地主任等移送懲戒

相關新聞

正隆：紙業需求溫和復甦

正隆（1904）年報出爐，董事長鄭人銘在致股東報告書中表示，2024年紙業需求有望延續溫和的復甦節奏，原物料也以溫和波動...

台新金股利大放送 盼穩定維持發放比例

台新金今年配發每股現金股利0.6元及股票股利0.4元，合計總股利1元，配發率高達99％。金控總經理林維俊昨說明，有先使用...

京城銀 前四月EPS 2.14元

京城銀行昨（3）日公布4月自結稅前盈餘5.12億元，稅後純益3.6億元，單月稅後純益較上月下滑四成多，比去年同月則是微幅...

虎航首季純益倍增 史上最佳

國人出國旅遊熱度居高不下，台灣虎航（6757）昨（3）日董事會通過首季財報，繳出史上最好成績，營收、獲利同步刷新單季歷史...

華新Q2營運升溫 三引擎熱轉

華新（1605）昨（3）日召開法說會，總經理潘文虎指出，過去受到市場低迷的不鏽鋼事業已經逐步回溫，資源事業的冰鎳價格也有...

桂盟 首季EPS 1.21元 力拚回溫

自行車零組件大廠桂盟（5306）3日董事會公布首季財報及首季股利。受自行車產業去化庫存波及，首季獲利較去年同期下滑38%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。