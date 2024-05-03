豐興鋼筋 可望開平盤

在買氣零星、廢鋼報價持平下，豐興（2015）、威致和海光等鋼筋廠下周新盤價以平盤定調機會大，將靜待下游庫存回補訂單釋出，推升營運表現。

市場人士表示，國內鋼筋市場自4月中旬開始買盤告一段落後，加上國際廢鋼交易行情處於緩跌格局，鋼筋廠對於鋼筋盤價和廢鋼收購價已連續兩周持平。

以豐興為例，本周鋼筋盤價和廢鋼收購價各持平於每公噸1.97萬元、每公噸1.09萬元，使得鋼筋流通行情持穩於每公噸1.86萬至1.9萬元區間。