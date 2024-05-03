桂盟 首季EPS 1.21元 力拚回溫

自行車零組件大廠桂盟（5306）3日董事會公布首季財報及首季股利。受自行車產業去化庫存波及，首季獲利較去年同期下滑38%，EPS為1.21元，董事會決議分派今年第1季現金股利0.72元，配發率近六成。

桂盟首季營收11.01億元、年減16%，營業毛利4.09億元，稅前淨利2.08億元；稅後純益1.51億元、年減38%，每股純益1.21元；董事會決議分派今年第1季現金股利0.72元，配發率近六成，9月16日進行除息。

桂盟是全球最大的自行車鏈條供應商，與知名的國際大廠SHIMANO品牌合作；今年首季受到自行車產業庫存調整，獲利受到衝擊，不過，隨著庫存調整已經接近尾聲，自行車產業可望迎來復甦，邁向正常的供需軌道，產業有望下半年復甦。