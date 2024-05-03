晶華財報／首季 EPS 3.33元 創同期新高

晶華（2707）3日召開董事會，通過第1季財報，首季營收17.47億元，年增0.46%，稅後淨利歸屬於母公司業主為4.24億元，年增17.5%，單季每股純益3.33元，創近十季以來新高，且包括營收、獲利並創下同期新高。

晶華表示，受惠於國際商旅持續回流，台北晶華酒店客房收入穩定成長，再加上商務旅客的宴飲酬酢需求、企業復辦春酒，以及婚宴市場回溫等因素，也直接帶動酒店的餐飲收入，使第1季的營收及稅後淨利皆再次突破過往同期的紀錄。

展望後市，隨著國際航班增加、大型國際會展也陸續舉辦，台北晶華酒店的住房率及平均房價均可望持續攀高，延續第1季八成的住房率以及超過6,600元的平均房價，展現超越疫情前的好表現。與飯店共構的麗晶精品，目前除了櫃位滿租之外，品牌的組合也持續強化，近日開幕的「東方愛馬仕-上下」家居品牌以及巴黎傳奇甜點主廚名店—Pierre Herme帶來許多時尚朝聖人流，既有的各大國際一線品牌也不斷優化服務，鎖定VIP提供專屬空間、並與飯店合作店內餐飲服務，期望做出市場區隔，穩固忠誠客戶關係，整體精品業績在母親節檔期也會因為新店開幕以及滿額贈等優惠活動，再帶動一波成長。

餐飲部分則是受到母親節餐敘以及端午節粽禮在館內外各餐廳與零售通路的銷售業績拉抬，勢必也會為集團第2季營收注入強勁的動能，目前母親節當周的餐廳訂席已達到9成以上，端午粽禮的銷售也朝向目標3,400萬元邁進，預計可超越去年的粽禮營收約10%。

而晶華最負盛名的冠軍牛肉麵禮盒，也於5月1日起正式在英國、法國、荷蘭、西班牙、德國及義大利等歐洲六國開賣，上架當地知名超市，這是晶華廚藝團隊繼受邀到香港、東京、北京、上海以及紐約進行牛肉麵展演交流後，首度將版圖擴大至歐洲大陸，預計一年可為集團帶來1000萬元的營收，成為集團新的成長引擎。

集團除了持續提升營收績效外，亦積極規畫進行永續行動，繼台北晶華酒店於3月成為全球性永續旅遊組織EarthCheck 在台灣的首位認證會員後，集團也在4月對外宣布「非籠飼」雞蛋採購政策與期程，台北晶華將在2026年底前、全館換用「非籠飼雞蛋」，旗下各酒店餐廳則將陸續跟進，逐年逐步盡早完成轉換，以負責任的採購，改變成千上億辛苦產蛋母雞的處境，讓人與動物、環境共善共好。期望種種作為能為業界設立標竿、持續實踐與環境共生、共榮、共好的永續目標。