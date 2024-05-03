台新金（2887）的股票股利相比玉山金更物美價廉！ 不敗教主：跟新光也不是合併不可

台新金（2887）公告配息0.6元、配股0.4元。

如果喜歡股票股利的話，我覺得台新比玉山更物美價廉。

今年玉山金（2884）已經減少股票股利的發放，應該是為了控制股本的膨脹！

相對之下，台新跟台企銀的股票股利，就比玉山金多很多了。

配股的好處是可以快速增加張數，以及降低成本，但是要注意EPS是否被稀釋。

目前傳出台新跟新光有意合併，理論上會是1+1>2

但是新光金（2888）這個拖油瓶其實包袱挺大的，所以我也不覺得非合併不可。只能走著瞧吧，反正台新我存了很多年，成本很低。如果合併的話，就繼續存看看吧...

新光過去能經營成這樣，真的是很天才。

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