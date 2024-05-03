阜爾運通掛牌上市蜜月夯 盤中若賣最高可賺7萬

集中市場添新兵，阜爾運通（6914）3日以每股132元掛牌上市，順利拉開蜜月行情，早盤以198元開高，上漲66元，一度拉高至202元，大漲70元，漲幅53.03%，若中籤的投資人賣在盤中高點，可以賺進7萬元。

阜爾運通是國內市占率最大的自動化設備停車供應商， 2001年成立，主要分為系統設備事業「PSS」、停車管理事業「城市車旅CITY PARKING」兩大事業體；截至今年2月，「城市車旅CITY PARKING」停車場數為1,072座，管理逾12萬格車位，為目前全台最大停車場管理業者，去年該項業務營收占比逾9成，為營運主要成長動能。

阜爾運通去年營收42.7億元，年增27%，毛利率24.1%，營益率17.6%，稅後純益5.48億元，年增65%，每股純益（EPS） 9.11元；法人看好停車場的市場需求，預估阜爾運通今年在服務擴點增加下，營收將維持雙位數成長。

阜爾運通今日掛牌上市，早盤以198元開出，上漲66元，中籤的投資人若是開盤就賣，可以賺進6.6萬元，報酬率達50%，股價開高走高，展開蜜月行情，一度拉升至202元，中籤的投資人若是賣在這個價位，可以賺進7萬元，報酬率53.03%。