快訊

柯文哲：蔡總統明講NCC人事「我要提名」 一開始我就擋掉

國民政府想組外籍兵打國共內戰 美將領認可卻被華府拒絕

以「賽局理論」聞名…前台大名師巫和懋病逝 享壽72歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阜爾運通掛牌上市蜜月夯 盤中若賣最高可賺7萬

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

集中市場添新兵，阜爾運通（6914）3日以每股132元掛牌上市，順利拉開蜜月行情，早盤以198元開高，上漲66元，一度拉高至202元，大漲70元，漲幅53.03%，若中籤的投資人賣在盤中高點，可以賺進7萬元。

阜爾運通是國內市占率最大的自動化設備停車供應商， 2001年成立，主要分為系統設備事業「PSS」、停車管理事業「城市車旅CITY PARKING」兩大事業體；截至今年2月，「城市車旅CITY PARKING」停車場數為1,072座，管理逾12萬格車位，為目前全台最大停車場管理業者，去年該項業務營收占比逾9成，為營運主要成長動能。

阜爾運通去年營收42.7億元，年增27%，毛利率24.1%，營益率17.6%，稅後純益5.48億元，年增65%，每股純益（EPS） 9.11元；法人看好停車場的市場需求，預估阜爾運通今年在服務擴點增加下，營收將維持雙位數成長。

阜爾運通今日掛牌上市，早盤以198元開出，上漲66元，中籤的投資人若是開盤就賣，可以賺進6.6萬元，報酬率達50%，股價開高走高，展開蜜月行情，一度拉升至202元，中籤的投資人若是賣在這個價位，可以賺進7萬元，報酬率53.03%。

上市公司 台股

延伸閱讀

力旺首季獲利創新高 EPS追平歷史紀錄

就市論勢／營建、綠能、生技 看好

港股大爆發！恒生指數站上18000點

儒鴻財報／第1季獲利14.25億元、年增七成 EPS 5.19元

相關新聞

台新金（2887）的股票股利相比玉山金更物美價廉！ 不敗教主：跟新光也不是合併不可

台新金（2887）公告配息0.6元、配股0.4元。

台新金（2887）股利0.5999999+股票近1元！ 專家：比想像中大方但現金殖利率不太亮眼

台新金這次發給股東0.6元現金+0.4元股票，加總起來1元！（實際上公佈為現金0.5999999元，為了好閱讀好計算，個人擅自記為0.6元）

阜爾運通掛牌上市蜜月夯 盤中若賣最高可賺7萬

集中市場添新兵，阜爾運通（6914）3日以每股132元掛牌上市，順利拉開蜜月行情，早盤以198元開高，上漲66元，一度拉...

台新金每股配發近1元 股價跳空開高上漲

台新金（2887）2日公告股利，董事會決議分派去年盈餘，每股配發近1元，其中現金股息每股0.5999999元，股票股利0...

富邦媒首季每股純益3.78元 同期最佳

富邦媒（8454）昨（2）日公布首季財報，營業利益11.1億元，季減20%，年增1.6%；歸屬母公司業主稅後純益9.1億...

汎德 Q1每股賺5.22元

汎德永業（2247）在保時捷與BMW強勢表現下，第1季稅後純益4.22億元，年增3.86%，每股稅後純益（EPS）5.2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。