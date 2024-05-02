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富邦媒首季每股賺3.78元 去年度股利每股15.3元

中央社／ 台北2日電

富邦媒公布今年首季財報，第1季新台幣約268.8億元，創單季歷史第3高，每股盈餘3.78元，富邦媒董事會也通過去年度股利案，每股擬配發現金股利14.8元、股票股利0.5元，合計15.3元股利。

富邦媒公布今年首季財報，旗下通路包含momo購物網、電視購物及型錄，第一季合併營收約268.8億元，年增7%，雖面臨高基期，仍續寫單季歷史同期新高，並繳出單季歷史第3高的成績。

富邦媒說明，momo表現持續優於台灣整體線上零售業，營業利益11.1億元，營業利益率4.2%，歸屬於母公司業主稅後純益9.1億元，每股盈餘3.78元。

富邦媒指出，今年第1季momo網路購物營運表現，續創單季歷史同期新高，年增7.2%，美妝與保健、運動與休閒、家居、3C與家電、時尚與精品等品類皆維持穩健營運成長，第1季momo有購會員數較去年同期成長超過7%。

富邦媒今天同時公告董事會決議股利分派，由盈餘分配的現金股利為每股配發14.8元，資本公積轉增資配股，每股擬配0.5元股票股利，合計每股將派發15.3元股利。

momo 富邦媒 股利

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