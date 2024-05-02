三福化財報／第1季獲利年增15.78%、EPS1.1元

特用化學廠三福化（4755）2日董事會通過第1季財報，首季營收11.32億元、年減5.6%；第1季營業利益1.31億元、年增13.9%；稅後盈餘1.11億元、年增15.6%，EPS 1.1元。

三福化表示，受惠於面板產業景氣反轉，有助於相關化學品出貨，像基礎化學品PHBA因日系客戶擴產完成已增加下單，還有半導體景氣回溫，今年台積電CoWoS大擴產，也帶動應用在CoWoS製程的剝離劑產品出貨成長。配合回收後純化TMAH（氫氧化四甲基銨）5,000噸新開產能、2025年可望出貨主要半導級大客戶，今年至明年成長可期。

法人也指出，三福化2023年獲利雖低於預期，然逐季成長趨勢不變，展望2024年，受惠面板產業最壞情況已過，第2季產業稼動率可望由第1季的73%提升至80%，有助於化學品出貨表現；下半年多項產品開始挹注營收，像是基礎化學品PHBA因日系客戶已擴產完成，將增加三福化訂單。