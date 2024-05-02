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台驊 攻共享辦公室
台驊控股（2636）為提升自有資產使用效益並投資高潛力新創企業，成立T3 coworking space（T3CO、韻驊），投入共享辦公室經營，利用集團位於忠孝東路、基隆路口精華地段，以合理的租金，多重選擇的辦公空間，供新創企業、商務人士與網紅等相關行業租用，5月2日正式營運。
台驊多元化拓展經營觸角，有鑑於現今快速發展的商業環境，彈性工作模式已成為愈來愈多企業和個人的首選，尤其在疫情過後新創產業快速崛起，面對工作形態轉變，共享辦公及居家辦公成為新型態工作模式，轉投資子公司T3CO，搶進共享辦公室商機。
韻驊共享辦公大樓坐擁375坪的高層樓空間，並設有13間專屬辦公室，可容納五人至12人不等的會議空間，另也提供獨立固定式及流動式座位，採高度富有彈性的選擇以滿足各類型辦公需求。
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